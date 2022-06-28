В українські школи відправлять примірники Конституції Пилипа Орлика – Зеленський

Яна Осадча журналіст
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28 червня 2022

В українські школи передадуть десятки тисяч примірників Конституції Пилипа Орлика, яку перекладуть з латині на українську.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Конституції України.

"Настане мир і наші діти нарешті підуть до школи. Вони змалечку знають, що таке свободі і боротьба за неї, що таке права що таке Конституція України і які у них славетні правові предки.

Зокрема, Конституція Пилипа Орлика, якій понад 300 років. Її називають першою писемною конституцією Європи, і минулого року вона вперше побувала вдома в Україні. Була виставлена в Києві", – каже президент.

 В українські школи передадуть десятки тисяч примірників Конституції Пилипа Орлика

Зеленський вважає, що Конституцію Орлика мусять читати у кожному куточку країни.

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"Ми впевнені: рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і решту предметів української школи вивчатимуть щасливі та усміхнені наші діти в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні та у Криму", – зазначає голова держави.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає День Конституції. Перевірити свої знання про історію українського Основного закону можна з допомогою тесту від "УП. Життя".




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