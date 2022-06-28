Левко Лук’яненко і Нестор Махно: в Україні розширили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

Яна Осадча журналіст
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28 червня 2022

В Україні створили розширений список творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують називати вулиці та парки.

Список був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем з науковцями.

До складання списку також залучили усіх охочих, як з України та із-за кордону, зокрема представників діаспори.

У списку – 150 імен.

 Левко Лук'яненко. Фото: President.gov.ua

Серед них:

  • поет-гуморист Павло Глазовий;
  • письменник і науковець Петро Гулак-Артемовський;
  • літературний критик Іван Дзюба;
  • поет та кіносценарист Іван Драч;
  • поетеса Наталя Забіла;
  • романист Павло Загребельний;
  • композитор Володимир Івасюк;
  • режисер Лесь Курбас;
  • дисидент Левко Лук’яненко;
  • військовий діяч Нестор Махно;
  • режисер Лесь Танюк;
  • історик Орест Субтельний;
  • письменник Володимир Яворівський тощо.

"Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!" – зазначив Тарас Кремінь. 

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За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.

Нагадаємо, мешканці столиці у застосунку "Київ Цифровий" обрали нові назви міських об’єктів, які носять імена діячів, пов’язаних з Російською Федерацією та її сателітами.

Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я композитора Петра Чайковського. У Мінкульті вважають, що з цього приводу потрібна публічна дискусія.

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