Левко Лук’яненко і Нестор Махно: в Україні розширили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

В Україні створили розширений список творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують називати вулиці та парки.
Список був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем з науковцями.
До складання списку також залучили усіх охочих, як з України та із-за кордону, зокрема представників діаспори.
У списку – 150 імен.
|Левко Лук'яненко. Фото:
Серед них:
- поет-гуморист Павло Глазовий;
- письменник і науковець Петро Гулак-Артемовський;
- літературний критик Іван Дзюба;
- поет та кіносценарист Іван Драч;
- поетеса Наталя Забіла;
- романист Павло Загребельний;
- композитор Володимир Івасюк;
- режисер Лесь Курбас;
- дисидент Левко Лук’яненко;
- військовий діяч Нестор Махно;
- режисер Лесь Танюк;
- історик Орест Субтельний;
- письменник Володимир Яворівський тощо.
"Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!" – зазначив Тарас Кремінь.
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За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.
Нагадаємо, мешканці столиці у застосунку "Київ Цифровий" обрали нові назви міських об’єктів, які носять імена діячів, пов’язаних з Російською Федерацією та її сателітами.
Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я композитора Петра Чайковського. У Мінкульті вважають, що з цього приводу потрібна публічна дискусія.
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