Левко Лук’яненко і Нестор Махно: в Україні розширили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

В Україні створили розширений список творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують називати вулиці та парки.

Список був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем з науковцями.

До складання списку також залучили усіх охочих, як з України та із-за кордону, зокрема представників діаспори.

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У списку – 150 імен.

Левко Лук'яненко. Фото: President.gov.ua

Серед них:

поет-гуморист Павло Глазовий;

письменник і науковець Петро Гулак-Артемовський;

літературний критик Іван Дзюба;

поет та кіносценарист Іван Драч;

поетеса Наталя Забіла;

романист Павло Загребельний;

композитор Володимир Івасюк;

режисер Лесь Курбас;

дисидент Левко Лук’яненко;

військовий діяч Нестор Махно;

режисер Лесь Танюк;

історик Орест Субтельний;

письменник Володимир Яворівський тощо.

"Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!" – зазначив Тарас Кремінь.

За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.

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