У Польщі антивоєнну гру This War of Mine додали до шкільної програми

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 червня 2022

До польської шкільної програми на позакласне читання вперше додали відеогру.

Нею стала This War of Mine – симулятор виживання громадян у місті під час війни від польського розробника 11 bit studios.

В уряді Польщі повідомили, що планують включати відеоігри до шкільної програми і надалі.

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"Відеоігри є одним із ключових елементів сучасної культури, і хоча кілька десятиліть тому це здавалося малоймовірним, завдяки феноменальному розвитку технологій та поетиці ігор, вони можуть мати реальний вплив на наше життя", – йдеться в повідомленні.

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Постер до гри. Фото: 11 bit studios

Зокрема, відеоігри будуть доступні для безкоштовного звантаження, а для вчителів розроблять методичні поради, як їх включити до навчального процесу.

В уряді Польщі вважають, що включення ігор у систему освіти дозволить передавати знання привабливим для учнів способом, розвиваючи навички та розширюючи межі уяви.

Дії гри This War of Mine відбуваються під час облоги Сараєва в 1992-1995 роках, у ній гравцю потрібно керувати групою звичайних людей, які намагаються вижити в умовах війни.

Створюючи гру розробники намагались викликати відразу до війни, максимально точно передавши страждання людей під час військових дій.

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