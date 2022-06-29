У Польщі антивоєнну гру This War of Mine додали до шкільної програми

До польської шкільної програми на позакласне читання вперше додали відеогру.
Нею стала This War of Mine – симулятор виживання громадян у місті під час війни від польського розробника 11 bit studios.
В уряді Польщі повідомили, що планують включати відеоігри до шкільної програми і надалі.
"Відеоігри є одним із ключових елементів сучасної культури, і хоча кілька десятиліть тому це здавалося малоймовірним, завдяки феноменальному розвитку технологій та поетиці ігор, вони можуть мати реальний вплив на наше життя", – йдеться в повідомленні.
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|Постер до гри. Фото: 11 bit studios
Зокрема, відеоігри будуть доступні для безкоштовного звантаження, а для вчителів розроблять методичні поради, як їх включити до навчального процесу.
В уряді Польщі вважають, що включення ігор у систему освіти дозволить передавати знання привабливим для учнів способом, розвиваючи навички та розширюючи межі уяви.
Дії гри This War of Mine відбуваються під час облоги Сараєва в 1992-1995 роках, у ній гравцю потрібно керувати групою звичайних людей, які намагаються вижити в умовах війни.
Створюючи гру розробники намагались викликати відразу до війни, максимально точно передавши страждання людей під час військових дій.
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