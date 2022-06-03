Хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами, вдалось виїхати з міста

На початку травня в мережі з'явився щоденник хлопчика з блокадного Маріуполя. Він вів його під обстрілами.

На 100-ий день війни 8-річному Єгору разом з мамою Оленою, сестричкою Веронікою та бабцею Тетяною вдалось виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомив родич Євген Сосновський.

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"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "Маріупольський щоденник", та його сім'я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя!

Двоє поранених дітей, їх поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз знаходяться у Запоріжжі!", – написав Євген.

Фото: Євген Сосновський

Чоловік виїхав з Маріуполя на початку травня, коли й опублікував творчість свого племінника. Він подякував усім волонтерам, які здійснили цю, здавалось, нездійсненну місію.

Фото: Євген Сосновський

Нагадаємо, 8-рінчий хлопчик жив зі своєю сім'єю і записував свої враження від війни у щоденник. Що довелось пережити родині маріупольців можна прочитати тут.

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