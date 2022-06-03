Хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами, вдалось виїхати з міста

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 червня 2022

На початку травня в мережі з'явився щоденник хлопчика з блокадного Маріуполя. Він вів його під обстрілами.

На 100-ий день війни 8-річному Єгору разом з мамою Оленою, сестричкою Веронікою та бабцею Тетяною вдалось виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомив родич Євген Сосновський.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "Маріупольський щоденник", та його сім'я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! 

Двоє поранених дітей, їх поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз знаходяться у Запоріжжі!", – написав Євген.

 Фото: Євген Сосновський

Чоловік виїхав з Маріуполя на початку травня, коли й опублікував творчість свого племінника. Він подякував усім волонтерам, які здійснили цю, здавалось, нездійсненну місію.

 Фото: Євген Сосновський

Нагадаємо, 8-рінчий хлопчик жив зі своєю сім'єю і записував свої враження від війни у щоденник. Що довелось пережити родині маріупольців можна прочитати тут.

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