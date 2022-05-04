"Померла бабуся, дві собаки та улюблене місто": в мережі опублікували щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя

Мешканець Маріуполя Євген Сосновський опублікував щоденник хлопчика, який жив в блокадному місті.

Записи хлопчика називаються "Війна".

Із записів стає відомо, що 8-річна дитина жила в Маріуполі з мамою та 15-річною сестрою, родина отримала поранення під час обстрілів.

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Починається щоденник зі слів: "Я добре поспав, проснувся та посміхнувся".

8-річна дитина жила в Маріуполі з мамою та 15-річною сестрою

Далі хлопчик пише, що в нього помер дідусь.

А в наступному записі описує поранення, які отримав він та члени його сім’ї.

Хлопчик описує поранення, які отримав він та члени його сім’ї

"У мене рана на спині, видрана шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видране м'ясо на руці і дірка в голові", – пише хлопець.

Незважаючи на жахіття, які відбуваються навколо, хлопчик не втрачає оптимізму. Пише, що в нього з’явилася нова подруга та мріє про те, як буде святкувати день народження.

Дитина намалювала святковий стіл з тортом та гостей, які зібралися, щоб привітати його

Дитина намалювала святковий стіл з тортом та гостей, які зібралися, щоб привітати його.

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Також хлопчик зображує обстріли Маріуполя з танка та літака. Малює людей зі зброєю, загиблих та палаючі і покошені будинки.

"У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь"

"У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь", – йдеться в останньому записі дитини.

В коментарях пишуть, що хлопчика, ймовірно, звати Єгорка.

Наразі доля дитини та його сім’ї невідома.

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