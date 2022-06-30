У столичних ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 червня 2022

У Києві заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків в торговельних центрах.

Про це повідомила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".

Обмеження ввели через ракетний удар росіянами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуці.

"На сьогодні вже ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торгових центрах",  – сказала Світлана Водолага.

 Фото: GarnaZarina / Depositphotos

Вона додала, що рятувальники радять користуватися місцями дитячих розваг лише там, де поблизу є укриття.

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