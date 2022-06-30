У столичних ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків

У Києві заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків в торговельних центрах.
Про це повідомила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".
Обмеження ввели через ракетний удар росіянами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуці.
"На сьогодні вже ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торгових центрах", – сказала Світлана Водолага.
|Фото: GarnaZarina / Depositphotos
Вона додала, що рятувальники радять користуватися місцями дитячих розваг лише там, де поблизу є укриття.
Читайте також: Як розпізнати струс мозку: симптоми та способи допомогти