Як розпізнати струс мозку: симптоми та способи допомогти

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 червня 2022

Струс мозку може спричинити удар по голові або падіння з висоти щонайменше 1 метра, коли м’які тканини мозку вдаряються об черепну коробку. 

Симптоми цієї травми та як надати першу невідкладну допомогу нагадали у Національній Службі Здоров'я України.

Фізіологічно струс мозку може проявлятися:

  • втратою свідомості;
  • втратою пам’яті;
  • розфокусованим зором;
  • дзвоном, шумом у вухах, порушенням слуху;
  • нудотою, блюванням, головним болем.
 Фото: photographee.eu / Depositphotos

Алгоритм дій допомоги постраждалому:

📌 Треба негайно дзвонити у 103, якщо людина у свідомості, але у неї є один з наступних симптомів:

  •  з вух або носа витікає прозора рідина (з домішками крові);
  •  синці за вухами або під очима;
  •  судоми, оніміння, слабкість;
  •  проблеми з рівновагою, мовленням і розумінням мовлення;
  •  рана голови або вм’ятина.

📌Якщо людина зомліла, треба перевірити, чи вона дихає. 

Якщо так: покласти постраждалого у стабільне положення на бік та подзвонити у швидку. 

Якщо не дихає – необхідно невідкладно розпочинати серцево-легеневу реанімацію.

📌 Якщо ж людина у свідомості, але відчуває лише головний біль, варто дати анальгетик (наприклад, парацетамол).

📌 Треба забезпечити для постраждалої особи зручне положення тіла та знерухомити шийний відділ хребта.

Якщо струс мозку стався у маленької дитини, діагностувати його може бути важче. Тому варто невідкладно звернутися до лікаря.

Якщо ж удар по голові став наслідком вибуху, варто також переконатися, що людина не отримала контузію

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