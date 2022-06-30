Як розпізнати струс мозку: симптоми та способи допомогти

Струс мозку може спричинити удар по голові або падіння з висоти щонайменше 1 метра, коли м’які тканини мозку вдаряються об черепну коробку.

Симптоми цієї травми та як надати першу невідкладну допомогу нагадали у Національній Службі Здоров'я України.

Фізіологічно струс мозку може проявлятися:

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втратою свідомості;

втратою пам’яті;

розфокусованим зором;

дзвоном, шумом у вухах, порушенням слуху;

нудотою, блюванням, головним болем.

Алгоритм дій допомоги постраждалому:

📌 Треба негайно дзвонити у 103, якщо людина у свідомості, але у неї є один з наступних симптомів:

з вух або носа витікає прозора рідина (з домішками крові);

синці за вухами або під очима;

судоми, оніміння, слабкість;

проблеми з рівновагою, мовленням і розумінням мовлення;

рана голови або вм’ятина.

📌Якщо людина зомліла, треба перевірити, чи вона дихає.

Якщо так: покласти постраждалого у стабільне положення на бік та подзвонити у швидку.

Якщо не дихає – необхідно невідкладно розпочинати серцево-легеневу реанімацію.

📌 Якщо ж людина у свідомості, але відчуває лише головний біль, варто дати анальгетик (наприклад, парацетамол).

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📌 Треба забезпечити для постраждалої особи зручне положення тіла та знерухомити шийний відділ хребта.

Якщо струс мозку стався у маленької дитини, діагностувати його може бути важче. Тому варто невідкладно звернутися до лікаря.

Якщо ж удар по голові став наслідком вибуху, варто також переконатися, що людина не отримала контузію.