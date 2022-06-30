Як розпізнати струс мозку: симптоми та способи допомогти

Струс мозку може спричинити удар по голові або падіння з висоти щонайменше 1 метра, коли м’які тканини мозку вдаряються об черепну коробку.
Симптоми цієї травми та як надати першу невідкладну допомогу нагадали у Національній Службі Здоров'я України.
Фізіологічно струс мозку може проявлятися:
- втратою свідомості;
- втратою пам’яті;
- розфокусованим зором;
- дзвоном, шумом у вухах, порушенням слуху;
- нудотою, блюванням, головним болем.
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Алгоритм дій допомоги постраждалому:
📌 Треба негайно дзвонити у 103, якщо людина у свідомості, але у неї є один з наступних симптомів:
- з вух або носа витікає прозора рідина (з домішками крові);
- синці за вухами або під очима;
- судоми, оніміння, слабкість;
- проблеми з рівновагою, мовленням і розумінням мовлення;
- рана голови або вм’ятина.
📌Якщо людина зомліла, треба перевірити, чи вона дихає.
Якщо так: покласти постраждалого у стабільне положення на бік та подзвонити у швидку.
Якщо не дихає – необхідно невідкладно розпочинати серцево-легеневу реанімацію.
📌 Якщо ж людина у свідомості, але відчуває лише головний біль, варто дати анальгетик (наприклад, парацетамол).
📌 Треба забезпечити для постраждалої особи зручне положення тіла та знерухомити шийний відділ хребта.
Якщо струс мозку стався у маленької дитини, діагностувати його може бути важче. Тому варто невідкладно звернутися до лікаря.
Якщо ж удар по голові став наслідком вибуху, варто також переконатися, що людина не отримала контузію.
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