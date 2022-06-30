У Києві кілька днів поспіль фіксують температурні рекорди

Яна Осадча журналіст
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30 червня 2022

Київ продовжує бити температурні рекорди.

Максимальна температура повітря 29 червня у столиці досягла +34,4°С, повідомили у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Попереднє рекордне значення було зафіксоване у 1963 році і дорівнювало +34,0°С", – кажуть метеорологи.

Однак найвища температура у червні була зафіксована минулого року.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

"Найспекотнішим днем першого місяця літа за весь час спостережень у Києві залишається 24 червня 2021 року, коли максимум температури повітря зафіксували на позначці +35,5°С", – говорять у обсерваторії.

Найтепліші ночі за час проведення спостережень Києві фіксували два дні поспіль.

27 червня температура в столиці не опускалася нижче +19,8°С, а 28 – нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

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