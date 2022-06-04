Укрпошта оголосила дату останніх продажів марки "Корабель ВСЬО"

10 червня 2022 року відбудуться останні продажі поштової марки "Руський корабель все".

Вони пройдуть онлайн, а також в сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів, повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Наступного тижня закінчуємо продажі марки "Корабель ВСЬО", але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати – село та наша діаспора за кордоном. Тож виправляємось", – написав він.

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Смілянський не впевнений, що марки зможуть придбати всі охочі, однак запевнив, що "робить все, що можливо".

Марки від Укрпошти з російським кораблем

Він також повідомив, що з 3 червня поновлені онлайн-продажі марок у магазині на eBay.

Смілянський додав, що Укрпошта закінчила прийом ескізів на марку "Добрий Вечір".

"Їх надійшло понад 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця. Над Патроном теж працюємо - все буде", – сказав він.

Нагадаємо, Укрпошта випускає вже другу марку воєнної тематики, яка користується попитом у українців. Після марки "Руський воєнний корабель іди.." вийшла марка "Корабель ВСЬО". За перший день було розкуплено 800 тис. таких марок.

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Також Укрпошта провела голосування за тематику нової воєнної марки. Серед запропонованих тем були "Доброго вечора, ми з України" та "Пес Патрон".