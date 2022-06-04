Укрпошта оголосила дату останніх продажів марки "Корабель ВСЬО"

10 червня 2022 року відбудуться останні продажі поштової марки "Руський корабель все".

Вони пройдуть онлайн, а також в сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів, повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Наступного тижня закінчуємо продажі марки "Корабель ВСЬО", але є 2 групи клієнтів, які раніше не могли їх придбати – село та наша діаспора за кордоном. Тож виправляємось", – написав він.

Смілянський не впевнений, що марки зможуть придбати всі охочі, однак запевнив, що "робить все, що можливо".

Марки від Укрпошти з російським кораблем

Він також повідомив, що з 3 червня поновлені онлайн-продажі марок у магазині на eBay.

Смілянський додав, що Укрпошта закінчила прийом ескізів на марку "Добрий Вечір".

"Їх надійшло понад 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця. Над Патроном теж працюємо - все буде", – сказав він.

Нагадаємо, Укрпошта випускає вже другу марку воєнної тематики, яка користується попитом у українців. Після марки "Руський воєнний корабель іди.." вийшла марка "Корабель ВСЬО". За перший день було розкуплено 800 тис. таких марок.

Також Укрпошта провела голосування за тематику нової воєнної марки. Серед запропонованих тем були "Доброго вечора, ми з України" та "Пес Патрон".