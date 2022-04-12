Укрпошта ввела в обіг нову марку “Русский военный корабль, иди нах*й”

Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон, повідомили в Укрпошті.

Співробітниця "Укрпошти" Лариса Макаренко зазначила, що марку випустили одразу, як підприємство, яке їх виготовляє, відновило роботу.

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"Фраза "Русский военный корабль, иди..." стала одним із символів супротиву українців російській орді. Вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх українців", - сказала вона.

Вигляд нової марки. Фото: Укрпошта

Нагадаємо, "Укрпошта" 1 березня оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди..".

У конкурсі взяло участь близько 500 художників, які намагались втілити у зображенні символічну для українців фразу героїв острову Зміїний.

Пізніше у компанії презентували 20 найбільш вдалих ілюстрацій для марки, серед яких обирали найкращу.

Перемогу у конкурсі здобув уродженець Криму Борис Грох. У голосуванні взяли участь майже 8000 респондентів.

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