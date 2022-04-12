Укрпошта ввела в обіг нову марку “Русский военный корабль, иди нах*й”

Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон, повідомили в Укрпошті.

Співробітниця "Укрпошти" Лариса Макаренко зазначила, що марку випустили одразу, як підприємство, яке їх виготовляє, відновило роботу.

"Фраза "Русский военный корабль, иди..." стала одним із символів супротиву українців російській орді. Вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх українців", - сказала вона.

Вигляд нової марки. Фото: Укрпошта

Нагадаємо, "Укрпошта" 1 березня оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди..".

У конкурсі взяло участь близько 500 художників, які намагались втілити у зображенні символічну для українців фразу героїв острову Зміїний.

Пізніше у компанії презентували 20 найбільш вдалих ілюстрацій для марки, серед яких обирали найкращу.

Перемогу у конкурсі здобув уродженець Криму Борис Грох. У голосуванні взяли участь майже 8000 респондентів.

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