В Ірпені українцям, які втратили дім, роздаватимуть ковдри

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 червня 2022

В Ірпені видаватимуть ковдри містянам, які втратили житло через війну і ще не отримували ковдри.

Отримати ковдру можна буде 6 червня з 9:00 до 11:00 години за адресою: місто Ірпінь, вулиця Гагаріна, 9.

Про це повідомляє керівник управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради Петро Зброжек.

"Допомога одноразова, видається на одного представника для всіх членів сім’ї", – наголошує Зброжек.

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 Фото: Nomadsoul1/Depositphotos

Необхідно мати при собі:

  • паспорт громадянина України;
  • довідку про зруйноване майно, непридатне для проживання, акт пожежників.

Нагадаємо, на початку травня мер Ірпеня Олександр Маркушин сказав, що місто оживає після звільнення від окупантів, тож містянам скоро можна буде повертатись додому.

Утім, багатьом мешканцям міста немає куди повертатись, адже окупанти знищили 71% будівель в Ірпені.

Водночас Ірпінь починають відбудовувати, а "Укрзалізниця" планувала передати місту кілька спальних вагонів, де зможуть тимчасово розміститися до 200 ірпінчан.

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