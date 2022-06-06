У Харкові випускники 11 класу станцювали вальс перед руїнами своєї школи. ВІДЕО

Випускники 11 класу школи №134 у Харкові вирішили станцювати вальс на руїнах свого навчального закладу.

У школі точились запеклі бої з військами РФ. 27 лютого туди вдерлось близько 30 окупантів, яких знешкодили Збройні сили України.

Випускний танок 11-класники провели 5 червня, на нього прийшла близько третина класу, інші учні перебувають за межами Харкова, розповідає Суспільне.

Один із випускників Гліб Опашнян розповів, що його дім знаходиться за 500 метрів від школи, він спостерігав руйнування на власні очі.

Учні 11 класу 134 школи. Фото: Суспільне

"Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів.

Те, що загарбники полягли тут, – це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", – розповів Гліб Опашнян.

Учителька географії 134 школи Олена Мосолова, чия донька також випускається з 11 класу цьогоріч, каже, що останній вальс для – це можливість хоч якось компенсувати останній дзвоник для школярів.

"Останній дзвоник ми собі трохи не так уявляли для своїх дітей, але сталося так, як сталося, й хочеться якесь свято діткам. Я сюди щодня прихожу, не відпускає", – каже Олена Мосолова.

Привітати випускників також завітали бійці підрозділу "Кraken", які в бою звільняли школу.

Боєць підрозділу Костянтин Немічев розповів, що в школі знаходився останній форпост окупантів, які намагались загрожувати Харкову.

"Російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста.

Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", – сказав Костянтин Немічев.