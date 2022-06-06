У Харкові випускники 11 класу станцювали вальс перед руїнами своєї школи. ВІДЕО

Випускники 11 класу школи №134 у Харкові вирішили станцювати вальс на руїнах свого навчального закладу.

У школі точились запеклі бої з військами РФ. 27 лютого туди вдерлось близько 30 окупантів, яких знешкодили Збройні сили України.

Випускний танок 11-класники провели 5 червня, на нього прийшла близько третина класу, інші учні перебувають за межами Харкова, розповідає Суспільне.

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Один із випускників Гліб Опашнян розповів, що його дім знаходиться за 500 метрів від школи, він спостерігав руйнування на власні очі.

Учні 11 класу 134 школи. Фото: Суспільне

"Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів.

Те, що загарбники полягли тут, – це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", – розповів Гліб Опашнян.

Учителька географії 134 школи Олена Мосолова, чия донька також випускається з 11 класу цьогоріч, каже, що останній вальс для – це можливість хоч якось компенсувати останній дзвоник для школярів.

"Останній дзвоник ми собі трохи не так уявляли для своїх дітей, але сталося так, як сталося, й хочеться якесь свято діткам. Я сюди щодня прихожу, не відпускає", – каже Олена Мосолова.

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Привітати випускників також завітали бійці підрозділу "Кraken", які в бою звільняли школу.

Боєць підрозділу Костянтин Немічев розповів, що в школі знаходився останній форпост окупантів, які намагались загрожувати Харкову.

"Російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста.

Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", – сказав Костянтин Немічев.