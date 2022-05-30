Вчителі окупованих сіл Херсонщини відмовилися співпрацювати з росіянами

Яна Осадча журналіст
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30 травня 2022

У чотирьох селах окупованого Генічеського району Херсонської області вчителі відмовилися працювати за російською шкільною програмою.

Про це повідомив експерт центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

За його даними, педагоги відмовилися співпрацювати з окупантами у населених пунктах Озеряни, Сокологірне та Новогригорівка.

Росіяни обіцяли вчителям високі зарплати та перенавчання у Криму, однак всі їхні пропозиції були відхилені.

 Вчителі кажуть, що краще будуть жити з городу, ніж візьмуть гроші за зраду власних учнів

"Вчителі кажуть, що краще будуть жити з городу, ніж візьмуть гроші за зраду власних учнів", – каже експерт.

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Нагадаємо, у Генічеську Херсонської області російські окупанти вимагають від директорів шкіл подати списки вчителів, які готові з 1 вересня викладати за російською програмою.

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Вчителі Херсону також відмовилися проводити заняття за російською програмою.




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