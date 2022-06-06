Астрономи знайшли схожу на Землю планету біля сусідньої до Сонця зірки

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 червня 2022

Міжнародна група астрономів відкрила нову планету земного типу, що обертається навколо сусідньої зірки.

Знайдена екзопланета отримала позначення Ross 508 b, і належить до класу планет "Надземля", повідомляє Phys.org.

"Надземлями" вчені називають більші за Землю планети, які не перевищують масу Нептуна – восьмої планети Сонячної системи.

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Астрономи за допомогою японського телескопа "Субару" з'ясували, що ця планета щонайменше вчетверо більша за Землю.

Фото: d_mrowka/Depositphotos

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Вона обертається навколо карликової зорі класу М, яка є малою і відносно холодною у порівнянні з Сонцем.

Планета Ross 508 b розташовується в системі, яку відносно можна назвати нашим сусідом – за 36,6 світлових років від нас.

Також вчених зацікавила планета через те, що вона обертається в так званій "зоні Златовласки" – простір поблизу зорі, де температура є сприятливою для існування рідкої води, а отже, потенційно і для життя.

Спостерігаючи за небесним тілом, вчені з'ясували, що планета здійснює оберт навколо своєї зірки приблизна за 10,75 днів.

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Попри те, що планета навряд чи буде придатною для життя, яке ми бачимо на нашій планеті, її відкриття допоможе вченим шукати планети, схожі на Землю поблизу зірок, які сяють слабше за Сонце.

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