У львівському "Охматдиті" діти перед операцією будуть засинати в обіймах батьків

У львівському "Охматдиті" відкрили особливу передопераційну палату, де дітям вводитимуть наркоз у присутності батьків.
Маленькі пацієнти перед операцією засинатимуть, а після операції – прокидатимуться в обіймах батьків.
Кімнату відкрили у Центрі малоінвазивної хірургії лікарні до Міжнародного дня захисту дітей.
Про це розповідають у львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".
"Кімнати такого типу є широкою практикою провідних клінік Європи та світу, адже сучасне уявлення про дитячу лікарню є кардинально відмінним від традиційних старих стереотипів", – запевняють у закладі.
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|У кімнаті зможуть перебувати одночасно двоє пацієнтів з рідними. Фото: ЛОДКЛ "Охматдит"
У передопераційному холі зможуть перебувати одночасно двоє пацієнтів та їхні рідні.
Арт-ідею холу втілювали художники Христина Приймак та Андрій Біганський – вони зобразили на стінах сцени з казок, дерева, тварин.
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|На створення кімнати витратили майже 500 тисяч гривень. Фото: ЛОДКЛ "Охматдит"
До створення особливої палати долучилися ГО "Фундація підтримки мистецьких ініціатив "Візія" та Міжнародний фонд "Відродження".
Гроші на реалізацію проєкту також збирали на спільнокошті "Велика ідея".
На створення особливої кімнати витратили майже 500 тисяч гривень, пише "Zaxid.net".
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|На стінах зобразили сцени з казок, дерева, тварин. Фото: ЛОДКЛ "Охматдит"
"Як мама, я теж би хотіла, щоб моя дитина засинала у мене на руках. Завжди, коли можна мінімізувати стрес, треба це робити. Мрію, щоб таких передопераційних кімнат у дитячих лікарнях України було більше", – каже голова Опікунської Ради "Охматдиту" Андріана Мальська.
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|Нова кімната особливо актуальна в умовах війни. Фото: ЛОДКЛ "Охматдит"
Нова кімната особливо актуальна в умовах війни, адже лікарня почала приймати ще більше маленьких пацієнтів, зокрема з областей, де ведуть активні бойові дії, кажуть в "Охматдиті".
Нагадаємо, раніше медики столичного "Охматдиту" розповіли, як рятують українців під час повномасштабної війни.
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