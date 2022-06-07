Письменника Глуховського заочно арештували в РФ через пост із закликом припинити війну

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 червня 2022

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження і оголосив у федеральний розшук письменника Дмитра Глуховського.

Про це Глуховський повідомив у Telegram, опублікувавши фото копії матеріалів справи.

Слідком звинувачує його у "дискредитації Збройних сил РФ". За словами письменника, приводом для порушення кримінальної справи став пост на сторінці в Instagram, де він закликав зупинити війну в Україні.

"Стаття 207.3, частина 2. Обтяжливі обставини – звинувачення президента РФ у розв'язанні війни з Україною. Готовий повторити все, що там сказано: "Зупиніть війну! Визнайте, що це війна проти цілого народу і зупиніть її!", – написав Глуховський.

 Фото з Facebook-сторінки Дмитра Глуховського 

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У пресслужбі Басманного суду Москви підтвердили російському "Інтерфаксу", що Глуховського заочно заарештували за статтею про поширення так званих "фейків про ЗС РФ" ще 13 травня.

Водночас Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Глуховського у розшук в рамках відкритого провадження.

Письменнику через заклик зупинити криваву війну в Україні загрожує до 10 років позбавлення волі.

 Письменника звинувачують у "поширенні фейків про ЗС РФ". Фото: Telegram Глуховського

Дмитро Глуховський – російський письменник-фантаст, автор апокаліптичного роману "Метро 2033", перекладеного 37-ма мовами світу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Глуховський неодноразово поширював у соцмережі фото та відео з наслідками російської агресії в українських містах.

Також він називав війну "війною", а не "спецоперацією" і закликав російські ЗМІ припинити брехати

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