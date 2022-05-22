Лозниця у Каннах засудив бойкот російської культури під час війни: як відреагували українці

Український кінорежисер Сергій Лозниця під час промови на Каннському міжнародному кінофестивалі засудив бойкот російської культури під час війни в Україні.

Текст звернення, яке Лозниця виголосив після вручення нагороди France Culture за внесок у кіномистецтво, оприлюднило видання "Радіо Свобода".

На думку кінорежисера, вимога бойкотувати культуру країни-агресора є "архаїчною та деструктивною за своєю природою".

Реклама:

"Більше того, вона докорінно суперечить європейським принципам культурного плюралізму та свободи вираження. Замість того, щоб поставити російську мову, рідну мову для 30 відсотків громадян країни, на службу Україні, розповідаючи нею правду про страшну війну, "культурні активісти" знемагають від безглуздої, сизіфової праці – знищити те, що є невмирущим. Складається враження, що під "культурою" ці люди мають на увазі просту сукупність окремих творів – кінофільмів, романів, спектаклів, картин тощо. Але це не так", – вважає Лозниця.

Сергій Лозниця вважає, що бойкот культури РФ є "деструктивним". Фото: Сергій Лозниця у Facebook

Український кінорежисер заявив, що не варто "воювати" проти мови і культури, а також ототожнювати звірства, які росіяни коять в Україні з творами російських авторів-"ізгоїв".

"Як можна ототожнювати лиходійства, скоєні нинішнім російським режимом (власне, за останні сто років у Росії інших режимів, крім лиходійських, і не бувало) з творами тих російських авторів, часто ізгоїв і майже завжди – скорботних пророків у своїй нещасливій вітчизні, які стали частиною світової культури, а отже – надбанням всього людства?

Як можна у відповідь на варварства, що чиняться режимом Путіна руками російських вандалів в Україні, вимагати зруйнувати чи скасувати те, що завжди протистояло варварству? У цьому немає ані логіки, ані сенсу", – стверджує Лозниця.

При цьому Сергій Лозниця виголошував промову "рідною" російською мовою:

Реклама:

"На этом языке говорит большая часть беженцев из восточных областей Украины. На этом же языке героические защитники острова Змеиный объяснили российским агрессорам, куда им следует направляться. Современная Украина – многонациональная и мультикультурная страна".

Також кінорежисер зауважив, що митцю під час війни треба "зберігати здоровий глузд і захищати культуру".

"Коли я чую ці заклики заборонити російські фільми, я думаю, які хороші люди ці кінематографісти. Вони жертви цієї агресії, як і ми", – вважає Лозниця.

Українське суспільство не оцінило фокус промови кінорежисера.

Зокрема, директор Харківської регіональної кінокомісії Ігор Діденко вважає промову Сергія Лозниці такою, що "викликає огиду" і звернувся безпосередньо до режисера:

"Сергію, у вас була можливість сказати про 100500 несправедливостей, які зараз відбуваються не лише з Україною, країною вашого народження, а й у світі, але ви обрали захист російської культури, відміну якої зараз всі підтримують, як щось, що протирічить цивілізаційному розвитку.

Cancel russian culture це заклик скасувати розповсюдження та схвалення культури країни агресора. Я просто не розумію, що читали, що дивились, які музеї відвідували, яких художників знають, на які місця купували квитки на театральну виставу ті покидьки, та 170 тисячна армія нелюдей, які прийшли на нашу землю, понівичили наші міста, вбили моїх сусідів у Бучі та пограбували мій власний будинок?"

Кореспондент "Української правди" Євген Руденко висловив свою позицію щодо почутого від Лозниці лаконічно, але зрозуміло:

"Падав безжалісно град,

Била блискавиця,

В Каннах виступив гад

Лозниця".

Журналіст проєкту "Крим. Реалії" "Радіо Свободи" Андрій Гевко вважає, що після того, як кінорежисер закликав не "скасовувати" російську культуру, українці "скасують" його.

Промова Лозниці зачепила "за живе" і Постійну представницю Президента України в тимчасово окупованому Криму Тамілу Ташеву:

"Треба банити все російське, не лише у нас, але й у світі. Цікаво цьому… режисеру вже почали росіяни платити за такі стейтменти чи ні?!

Питання, звісно ж, риторичне".

Вище наведені лише деякі приклади того, як суспільство в умовах повномасштабної війни відреагувало на заклики українського кінорежисера не "кенселити" російську культуру.

Нагадаємо, Українська кіноакадемія виключила Сергія Лозницю зі свого складу та звернулася до світової спільноти з проханням не позиціонувати режисера як представника української культурної сфери. Передувала цьому категорична незгода Сергія Лозниці із закликом Української кіноакадемії бойкотувати російський кінематограф.