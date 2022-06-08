Несли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями. ФОТО

Українці навіть під час війни рятують тварин: Анастасія Тиха вивела з Ірпеня 15 собак та інших тварин, а маріуполець Ігор пішки тікав з окупованого міста разом з собакою Жужею.

Переселенці з Харківщини також евакуювалися не самі, а забрали домашніх улюбленців.

Зворушливими фотографіями українців та їхніх домашніх улюбленців поділилися у ДСНС.

"Вони покинули своє майно, проте не забували своїх домашніх тварин – несли їх у своїх руках як найцінніший скарб", – кажуть рятувальники.

Вони покинули своє майно, проте не забували домашніх тварин. Фото: ДСНС України

Чимало українців стали вимушеними переселенцями через тимчасову окупацію окремих населених пунктів Харківщини.

Вони не забули евакуювати своїх котів і собак – когось на руках, когось у пташиній клітці.





Когось вивозили у пташиній клітці, як-от цього котика

В евакуації з улюбленцями мешканцям Харківщини допомагали рятувальники.

Переселенцям з Харківщини допомагали рятувальники

"Людяність – одна з найбільших чеснот українців. Вона або є, або її немає", – кажуть у ДСНС.

Люди несли тварин у своїх руках як найцінніший скарб

Когось несли на руках, як цього песика

Люди вивозили собак, котів...