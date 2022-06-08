Несли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями. ФОТО

Українці навіть під час війни рятують тварин: Анастасія Тиха вивела з Ірпеня 15 собак та інших тварин, а маріуполець Ігор пішки тікав з окупованого міста разом з собакою Жужею.
Переселенці з Харківщини також евакуювалися не самі, а забрали домашніх улюбленців.
Зворушливими фотографіями українців та їхніх домашніх улюбленців поділилися у ДСНС.
"Вони покинули своє майно, проте не забували своїх домашніх тварин – несли їх у своїх руках як найцінніший скарб", – кажуть рятувальники.
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|Вони покинули своє майно, проте не забували домашніх тварин. Фото: ДСНС України
Чимало українців стали вимушеними переселенцями через тимчасову окупацію окремих населених пунктів Харківщини.
Вони не забули евакуювати своїх котів і собак – когось на руках, когось у пташиній клітці.
|Когось вивозили у пташиній клітці, як-от цього котика
В евакуації з улюбленцями мешканцям Харківщини допомагали рятувальники.
|Переселенцям з Харківщини допомагали рятувальники
"Людяність – одна з найбільших чеснот українців. Вона або є, або її немає", – кажуть у ДСНС.
|Люди несли тварин у своїх руках як найцінніший скарб
|Когось несли на руках, як цього песика
|Люди вивозили собак, котів...
|Людяність – одна з найбільших чеснот українців
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