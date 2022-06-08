Несли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 червня 2022

Українці навіть під час війни рятують тварин: Анастасія Тиха вивела з Ірпеня 15 собак та інших тварин, а маріуполець Ігор пішки тікав з окупованого міста разом з собакою Жужею. 

Переселенці з Харківщини також евакуювалися не самі, а забрали домашніх улюбленців.

Зворушливими фотографіями українців та їхніх домашніх улюбленців поділилися у ДСНС.

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"Вони покинули своє майно, проте не забували своїх домашніх тварин несли їх у своїх руках як найцінніший скарб", – кажуть рятувальники.

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 Вони покинули своє майно, проте не забували домашніх тварин. Фото: ДСНС України

Чимало українців стали вимушеними переселенцями через тимчасову окупацію окремих населених пунктів Харківщини. 

Вони не забули евакуювати своїх котів і собак – когось на руках, когось у пташиній клітці.

 Когось вивозили у пташиній клітці, як-от цього котика

В евакуації з улюбленцями мешканцям Харківщини допомагали рятувальники.

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 Переселенцям з Харківщини допомагали рятувальники

"Людяність – одна з найбільших чеснот українців. Вона або є, або її немає", – кажуть у ДСНС.

 Люди несли тварин у своїх руках як найцінніший скарб

 Когось несли на руках, як цього песика

 Люди вивозили собак, котів...

 Людяність – одна з найбільших чеснот українців

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