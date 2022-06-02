Врятований кіт Ося з Харкова оселився у поліціянтів. ФОТО

На Харківщині поліціянти прихистили кота, врятованого з Північної Салтівки – найбільш постраждалого району міста.

Тепер чотирилапий живе на поліцейській станції в селищі Безлюдівка, розповідають у Національній поліції України.

"До поліцейського офіцера громади звернулися переселенці, які приїхали з Харкова до селища Безлюдівка. Вони попросили дати притулок коту на прізвисько Ося", – кажуть правоохоронці.

Виявилося, що господарі тварини виїхали за кордон – їхня квартира зазнала руйнувань під час ворожих обстрілів.

Домашній улюбленець залишився у Харкові та ще деякий час мешкав у під’їзді будинку.

Пухнастий поліціянт з Харкова живе у правоохоронців. Фото: Національна поліція України

Поліцейський офіцер громади Віктор Лук'янов розповів, що правоохоронці відразу забрали кота до поліцейської станції Безлюдівської ОТГ.

"Для пухнастого друга поліцейські облаштували свій куточок, годують та піклуються про нього", – пише поліція.

Господарі котика виїхали за кордон. Фото: Національна поліція України

Наразі Ося мешкає у поліціянтів і чекає, коли його господарі повернуться додому.

Наразі Ося мешкає у поліціянтів. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, війна розлучила багатьох домашніх улюбленців із їхніми господарями.

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