Як знайти зниклу безвісти людину? Інструкція Нацполіції

Військові дії часто стають причиною втрати зв’язку з рідними та близькими.

Щоб розшукати зниклих безвісти людей, потрібно звернутися за допомогою до Національної поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що подати заявку можна, зателефонувавши на номер "гарячої лінії".

Куди звернутись у разі зникнення людини:

Зателефонуйте на гарячу лінію Нацполіції 089 420 18 67 .

. Надішліть листа на електронну пошту [email protected]

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Фото: jordache/Depositphotos

Інформація, яку необхідно надати поліції:

анкетні дані, число, місяць та рік народження;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);

речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

За словами Клименка, з початку війни в Україні майже 5 тисяч людей вважались безвісти зниклими. З них вдалося знайти 2870 осіб, ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

Також у спеціалізованих установах знаходяться тіла жертв російських окупантів, які неможливо ідентифікувати.

У нацполіції сподіваються за допомогою "гарячої лінії" встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих.

Родичі зниклих людей зможуть також надати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів, консультацію про цю процедуру нададуть фахівці "гарячої лінії".

Нагадаємо, Нацполіція 9 квітня відкрила цілодобову "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії.

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