Як знайти зниклу безвісти людину? Інструкція Нацполіції

Військові дії часто стають причиною втрати зв’язку з рідними та близькими.

Щоб розшукати зниклих безвісти людей, потрібно звернутися за допомогою до Національної поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що подати заявку можна, зателефонувавши на номер "гарячої лінії".

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Куди звернутись у разі зникнення людини:

Зателефонуйте на гарячу лінію Нацполіції 089 420 18 67 .

. Надішліть листа на електронну пошту rozshuk_znyklyh@police.gov.ua

Скористайтесь чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Фото: jordache/Depositphotos

Інформація, яку необхідно надати поліції:

анкетні дані, число, місяць та рік народження;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);

речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

За словами Клименка, з початку війни в Україні майже 5 тисяч людей вважались безвісти зниклими. З них вдалося знайти 2870 осіб, ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

Також у спеціалізованих установах знаходяться тіла жертв російських окупантів, які неможливо ідентифікувати.

У нацполіції сподіваються за допомогою "гарячої лінії" встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих.

Родичі зниклих людей зможуть також надати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів, консультацію про цю процедуру нададуть фахівці "гарячої лінії".

Нагадаємо, Нацполіція 9 квітня відкрила цілодобову "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії.

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