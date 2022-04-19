Ювенальна поліція створила бот для пошуку зниклих безвісти дітей

Ювенальна поліція України створила чат-бот для пошуку зниклих під час війни дітей.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Telegram-бот під назвою "Пошук дітей" запрацював 19 квітня.
Зокрема, бот створили для спрощення процедури подачі відомостей про дитину, яка зникла безвісти.
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"Вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції", – наголосили у правоохоронних органах.
Чат-бот запроваджено Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України у месенджері Telegram.
Нагадаємо, в Україні запустили низку ботів у Telegram, які допомагають знайти зниклих родичів та знайомих. Одним із найперших запустили "Пошук зниклих".
У Харкові для пошуку людей працює "Надія-бот", а на Київщині – бот "Шукаю рідних Київська область".
Крім того, Національна поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих від війни українців.
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