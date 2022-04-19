Ювенальна поліція створила бот для пошуку зниклих безвісти дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
1840
19 квітня 2022

Ювенальна поліція України створила чат-бот для пошуку зниклих під час війни дітей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Telegram-бот під назвою "Пошук дітей" запрацював 19 квітня.

Реклама:

Зокрема, бот створили для спрощення процедури подачі відомостей про дитину, яка зникла безвісти. 

PantherMediaSeller/Depositphotos

"Вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції", – наголосили у правоохоронних органах.

Чат-бот запроваджено Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України у месенджері Telegram.

Нагадаємо, в Україні запустили низку ботів у Telegram, які допомагають знайти зниклих родичів та знайомих. Одним із найперших запустили "Пошук зниклих".

У Харкові для пошуку людей працює "Надія-бот", а на Київщині – бот "Шукаю рідних Київська область".

Крім того, Національна поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих від війни українців.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

У чат-бот "єВорог" тепер можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

Корисні Telegram-боти: куди "здавати" ворога, де шукати допомогу? Список Мінцифри

Чат-бот "Відлік": українців закликають поділитись історіями з війни

Куди звертатися, якщо ви стали свідком викрадення людини окупантом?

Куди звертатися біженцям, які виїжджають в інші регіони України – список телефонів

Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам’ятка та чат-бот

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1054
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2423
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3158
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат