"У будь-який момент їх можуть "списати": як виживають полонені чоловіки у фільтраційному таборі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 травня 2022

Вероніка та Олег знайомі давно, але у стосунках вони лише рік. Дівчина жила у Маріуполі, а її хлопець – у передмісті. Незадовго до війни пара планувала з'їхатися.

Перші тижні окупації закохані провели порізно зі батьками. Через перебої зв'язку,  змогли сконтактувати лише після того, як Вероніка виїхала до України. А її коханий – не встиг.

Дівчина розказала  "Українській правді. Життя" історію свого хлопця, якого зараз утримують у фільтраційному таборі в Донецькій області. 

Вероніка виїхала з рідного Маріуполя 24 березня. Дорога була довгою, але врешті-решт дівчина опинилась на українській території.

Олег з батьками також хотів виїхати із селища Мирне на безпечну територію. Проте за день до виїзду автівку сусідів розстріляли під час спроби евакуації, то ж родина вирішила перечекати кілька днів.

За добу після цього до них додому "прийшли". Олега та інших чоловіків військові ДНР посадили в автобуси та вивезли до Безіменного (близько 600 осіб) та Козацького (близько 200 осіб).

16 числа вони пройшли фільтрацію. У них зняли відбитки пальців, зробили фото та провели жорсткий допит. У стилі НКВС запитували: хто ти чим займаєшся, чи маєш відношення до силових структур чи знайомі серед силовиків. Під час допиту багатьох били.

Хлопець Вероніки зараз живе у шкільних класах  у селищі Козацькому разом з чоловіками, з якими жив на одній вулиці. Наймолодшому – 18, а найстаршому більше 60-ти. 

 Як сплять полонені у фільтраційному таборі. Фото з архіву

Жодних особистих речей взяти з собою не дозволили, паспорти – відібрали. 

– Телефон – це єдине, що він узяв. Їх усіх примусово витягли з дому. Комусь сказали на 15 хвилин, комусь – на дві години, іншим – на 2 дні. І ось уже 4 тижні як у них відібрали документи та утримують без будь-якої інформації. Наглядачі "годують" обіцянками і кажуть, що не було "особливого розпорядження".

Щовечора телефони перевіряють, тому Олег "чистить" повідомлення. Закохані, наприклад, спілкуються в Instagram. Він скасовує надсилання повідомлень, тому немає слідів "видалення". 

– У цьому таборі можна зарядити телефон і навіть є слабкий Wi-Fi. Чоловік може  виходити на зв'язок, коли захоче. Але інтернет поганий, бо всі намагаються зв'язатися із близькими. Вони навіть можуть вийти на вулицю, але втекти не вийде.

Територія школи – не наскільки закритий об'єкт, тож двоє чоловіків уже намагалися вибратися. Але їм не вдалося – охорона впіймала і сильно побила їх, після чого втікачів завантажили в автозак і відправили в Донецьк у СІЗО.

– У вільний час вони ходять територією, поруч є магазин, де ніби теж ловить зв'язок. Дехто навіть ходить на риболовлю. Але почастішали випадки, коли їм пропонують працювати за їжу.

 "Раціон" харчування у фільтраційному таборі. Фото з архіву

Вероніка розповідає, що тримають чоловіків у нелюдських умовах. Вони сплять на підлозі у класах без матраців, хтось – на стільцях.

А ще "наглядачі" повністю ігнорують медичні потреби та стан чоловіків у таборі.

Про можливість хоча б вмитися навіть не йдеться. Вони перебувають у повній антисанітарії. З "благостей" умивальник з пипкою, в який потрібно залити воду.

 Санвузол у фільтраційному таборі. Фото з архіву

За словами Ніки, абсолютно всі чоловіки мають симптоми ГРВІ, у деяких навіть запалення легенів. Ситуація посилюється з кожним днем: у трьох людей у ​​Безіменному – відкрита форма туберкульозу. Ліків та лікарів немає.

Вже був летальний випадок: чоловік помер від ненадання медичної допомоги! Військові стояли, дивилися, як задихається людина, відмовилися викликати "швидку". Коли агонія закінчилася – запакували в простирадло і забрали.

Щодня Вероніка та знайомі, чиї родичі потрапили до фільтраційного табору, дзвонять у всі силові структури "ДНР", щоб отримати інформацію про те, коли чоловіків випустять і чому їх там тримають.

– "МНС ДНР" та у "МВС" відфутболюють один до одного, іноді навіть кажуть, що чоловіків уже відпустили. Це означає, що будь-якої миті полонених можуть "списати".

Тобто за їхніми документами чоловіка повернуто додому. А за фактом – вони зроблять із ними, що захочуть і ніхто не дізнається про це... Бо вони ж "повернулися додому".

За чутками та неофіційними каналами, з яких рідні полонених черпають інформацію  краплинами, є кілька варіантів розвитку  подій. Наприклад:

  • привезуть на парад 9 травня і переодягнуть у полонених, щоб вони там йшли;
  • мобілізують до армії "ДНР";
  • поставлять живим щитом;
  • відправлять на роботи під контроль конвою "ДНР".
 Звичайні та "люксові" ліжка у фільтраційному таборі. Фото з архіву

Вероніка отримала підтвердження з кількох джерел того, що саме цих чоловіків використовуватимуть на параді як полонених. Росіяни ніби-то вже шиють форму.

А ще чоловіків попередили, що незабаром у них заберуть телефони. Тож ніхто не знає, коли та як вони лишаться без зв'язку чи зникнуть.

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