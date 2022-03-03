Діти війни: як оформити новонародженого в Україні 

Вікторія Андрєєва
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3 березня 2022

За 8 діб війни в Україні народилось десятки малюків. 

Але точної кількості новонароджених немає, бо офіційно зареєструвати дитину вкрай важко.

У Міністерстві цифрової трансформації надали пораду, як це можна зробити.

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Спойлер: в "Дії" ця послуга поки не працює.

 Фото candy18/Depositphotos

Як зареєструвати немовля

У цифровому порталі Україні додали послугу "єМалятко", але через воєнні дії вона недоступна.

Зареєструвати дитину можна у найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. 

Процедура проста: треба лише надати медичне свідоцтво про народження за формою №103/о

Його видають усі заклади охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи.

Якщо через погіршення ситуації в тому районі до реєстру не буде доступу, держорган створить документ спершу у паперовому форматі. Коли ж зв'язок відновлять, усю інформацію внесуть до бази даних. Це може зайняти до 5 робочих днів.

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Нагадаємо, що під час пологів можна заразитися на правець. Щоб вберегтися від цієї хвороби, варто вакцинуватися, тут ми пояснили чому.

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