Діти війни: як оформити новонародженого в Україні 

За 8 діб війни в Україні народилось десятки малюків.
Але точної кількості новонароджених немає, бо офіційно зареєструвати дитину вкрай важко.
У Міністерстві цифрової трансформації надали пораду, як це можна зробити.
Спойлер: в "Дії" ця послуга поки не працює.
|Фото candy18/Depositphotos
Як зареєструвати немовля
У цифровому порталі Україні додали послугу "єМалятко", але через воєнні дії вона недоступна.
Зареєструвати дитину можна у найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій.
Процедура проста: треба лише надати медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.
Його видають усі заклади охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи.
Якщо через погіршення ситуації в тому районі до реєстру не буде доступу, держорган створить документ спершу у паперовому форматі. Коли ж зв'язок відновлять, усю інформацію внесуть до бази даних. Це може зайняти до 5 робочих днів.
Нагадаємо, що під час пологів можна заразитися на правець. Щоб вберегтися від цієї хвороби, варто вакцинуватися, тут ми пояснили чому.
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