Діти війни: як оформити новонародженого в Україні

За 8 діб війни в Україні народилось десятки малюків.

Але точної кількості новонароджених немає, бо офіційно зареєструвати дитину вкрай важко.

У Міністерстві цифрової трансформації надали пораду, як це можна зробити.

Спойлер: в "Дії" ця послуга поки не працює.

Фото candy18/Depositphotos

Як зареєструвати немовля

У цифровому порталі Україні додали послугу "єМалятко", але через воєнні дії вона недоступна.

Зареєструвати дитину можна у найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій.

Процедура проста: треба лише надати медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Його видають усі заклади охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи.

Якщо через погіршення ситуації в тому районі до реєстру не буде доступу, держорган створить документ спершу у паперовому форматі. Коли ж зв'язок відновлять, усю інформацію внесуть до бази даних. Це може зайняти до 5 робочих днів.

Нагадаємо, що під час пологів можна заразитися на правець. Щоб вберегтися від цієї хвороби, варто вакцинуватися, тут ми пояснили чому.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.