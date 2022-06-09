Тіла загиблих маріупольців окупанти "поховають" разом з будівельним сміттям – Андрющенко

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 червня 2022

Окупанти відмовились розбирати завали зруйнованих будинків, де ймовірно лишилися тіла загиблих мешканців. 

Будівлі вирішили одразу знести, а залишки руйнувань – викинути, повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами ми вже не дізнаємось ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттезбірному полігоні", – зазначив він.

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Радник мера уточнює, що будинки на Лівобережному районі зазнали руйнувань в наслідок обстрілів з Градів росіянами. 

 Скриншот з відео

Найактивніше окупанти знищували житлові квартали на вулицях Московська та Володимирська наприкінці лютого – початку березня.

Через це мешканці не мали можливості безпечно покинути свої квартири та добратися у центр міста або для евакуації. 

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