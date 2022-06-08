У Маріуполі медичний колапс: радник мера розповів про катастрофічну ситуацію з ліками

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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8 червня 2022

У окупованому Маріуполі стався медичний колапс, в місті не вистачає ліків та лікарів.

З відчаю окупанти почали "вмовляти" людей віком від 80 років повернутись до роботи.

У місті наразі не вистачає як вузьких спеціалістів, так і терапевтів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів 80+. 

Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучи про відсутність вузьких спеціалістів", – розповів він.

Фото: SYNEL/Depositphotos

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Андрющенко в підтвердження своїх слів опублікував список лікарів Маріупольської лікарні №3, яка обслуговує Центральний та Приморський райони, де проживають 70 тис. осіб.

"Це наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. 

Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотне. 

У такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", – каже Андрющенко.

Дошка з лікарями в Лікарні №3. Фото: Петро Андрющенко

Він також розповів, що жителям міста, попри відсутність медикаментів, пропонують "почекати" або ж перебиратись в окупований Донецьк самотужки.

Нагадаємо, у Маріуполі також  надзвичайно складна епідемічна ситуація, через масові поховання та сміттєзвалища на вулицях місту загрожує епідемія холери.

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