Денісова прокоментувала звинувачення щодо некоректного висвітлення статевих злочинів

Колишня омбудсмен з прав людини Людмила Денісова прокоментувала звинувачення щодо надто деталізованих розповідей про сексуальні злочини окупантів.

Вона зазначила, що інформацію про звірства росіян отримувала від психологів ЮНІСЕФ, які працювали на гарячій лінії, йдеться в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Щодо сексуального насильства та зґвалтувань, так, до нас зверталися на гарячу лінію.

Наприклад, 8 квітня звернулася людина і надала відео щодо 40 дітей, яких зґвалтували. Діти перебувають у Польщі", – заявила ексомбудсмен.

Фото: пресслужба уповноваженого ВРУ з прав людини

Вона не уточнила навіщо деталізувала у медіапросторі інформацію про статеві злочини окупантів. Натомість запевнила, що про самі випадки треба було говорити, бо ці ситуації стали системними та були частиною тактики проти українського народу.

Гаряча лінія, яка працювала до початку повномасштабного вторгнення, з 4 березня почала працювати цілодобово. Тому що кількість людей, які повідомляли про злочини окупантів, зросла.

"Коли наприкінці березня люди почали телефонувати щодо психологічної підтримки, я зустрілася з ЮНІСЕФ, ми обговорили це питання. Вони самостійно, без мене, організували проєкт психологічної консультаційної підтримки", – пояснила вона.

Ексомбудсменка заявила, що за її каденції на гарячу лінію зателефонували понад 50 тисяч людей.

Денісова зазначила, що отриману інформацію передала до Генпрокуратури. Проте, не всю.

"Ми передавали тільки ті матеріали, коли громадяни зверталися до уповноваженого. Можливості передати інформацію, яку я отримувала від психологів, не було", – прокоментувала Денісова.

Нагадаємо, українські медійниці написали спільного листа до Денісової, коли та займала посаду омбудсмена. Вони висловили колективне обурення та стурбованість через деталізацію злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.