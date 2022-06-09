"Веселі" окупанти направляли дуло танку: як медики "швидкої" рятували постраждалих на Сумщині

В умовах війни в Україні медикам часто доводиться ризикувати власним життям, аби врятувати чуже. Інколи – під дулом ворожого танку.

Про один із таких випадків розповів лікар "швидкої" Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Борисенко, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У березні, коли росіяни окупували частину Сумщини, "швидка", де працює чоловік, отримала виклик: треба було терміново рятувати жінку, що отримала три вогнепальні поранення у Боромлі. Селище знаходиться за 40 кілометрів від Сум.

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Того дня був погоджений "зелений коридор", але їхати треба було по окупованій території, розповідає медик.

Ярослав Борисенко, медик "швидкої" на Сумщині. Фото: МОЗ

Бригада "швидкої" їхала повільно. На півдорозі, неподалік Гребениківки, її "зустрів" російський БТР.

"Ми під’їжджаємо, а росіяни нас питають, чого і куди їдете. Ми пояснили, що бригада "швидкої", їдемо на виклик. А далі один з них нам сказав: "Добре, що повільно їхали, інакше ми б вас розстріляли. Нам байдуже". Отак просто", – згадує Ярослав Борисенко.

На тому пункті медикам пощастило, окупанти відпустили їх. Однак вже за декілька сотень метрів вже другий російський танк цілеспрямовано направляв дуло на машину "швидкої" у напрямку її руху, ніби погрожуючи.

"Ми почали його об’їжджати – дуло повертається за нами. В інший бік – те саме. Але потім з танку визирнув танкіст і весело так сказав проїжджати", – розповідає лікар.

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На щастя, медикам тоді вдалося вчасно доїхати до Боромлі та врятувати потерпілу. Коли бригада поверталася назад, "веселих" танкістів уже не було.

"Тих танкістів вже не було, але це не краще, ніж їхати з пораненою, коли неподалік від авто розривається снаряд. Але ми добрались", – згадує медик.

Чоловік працює лікарем "екстренки" уже 14 років. З 24 лютого Ярослав Борисенко у перервах між роботою навчав військових, поліцію та представників територіальної оборони міста надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій.

За його словами, щойно почалася повномасштабна війна, медики навчали до 120 людей на тиждень, зараз – групи по 24-50 осіб.

Розповідаючи про момент, який найбільше закарбувався у пам'яті за час війни, Ярослав згадує зруйнований Тростянець після того, як місто звільнити від окупантів.

"Я там майже 10 років жив. І побачити на власні очі, на що перетворили місто солдати РФ – це найбільше в пам'ять врізалось. Пошкоджена техніка, будівлі і руйнування. Я працюю лікарем 14 років, до різних травм я звик. А побачити майже рідне місто в руїнах – це важко", – зізнається Ярослав.

Нагадаємо, російські війська зайшли у Тростянець у перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Люди жили в окупації до 26 березня, поки українські захисники не звільнили місто.