У Києві знайшли трупи собак, які померли зачиненими в автобусі. ФОТО

У Голосіївському районі Києва поблизу вулиці Васильківської у приватному автобусі знайшли трупи загиблих собак.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації 9 червня.
За попередніми даними, три тварини загинули через тепловий удар, адже транспортний засіб був зачиненим. Решта собак перебувають у тяжкому стані, їх наразі оглядають ветеринари.
"Ветеринарні лікарі комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців", – розповіли у КМДА.
|Ветеринар допомагає тваринам, які вижили у зачиненому автобусі. Фото: КМДА
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Обставини події на місці з'ясовують представники правоохоронних органів.
У КМДА зазначили, що остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі після проведення низки експертиз.
Нагадаємо, після деокупації Бородянки, що на Київщині, у притулку для тварин від голоду і спраги загинуло понад 300 собак. Тварини провели місяць у вольєрах без їжі та води, поки місто було окуповане російськими військами.
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