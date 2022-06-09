У Києві знайшли трупи собак, які померли зачиненими в автобусі. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
23504
9 червня 2022

У Голосіївському районі Києва поблизу вулиці Васильківської у приватному автобусі знайшли трупи загиблих собак.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації 9 червня.

За попередніми даними, три тварини загинули через тепловий удар, адже транспортний засіб був зачиненим. Решта собак перебувають у тяжкому стані, їх наразі оглядають ветеринари.

Реклама:

"Ветеринарні лікарі комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців", – розповіли у КМДА.

 Ветеринар допомагає тваринам, які вижили у зачиненому автобусі. Фото: КМДА

Читайте також: Евакуювала 19 котів і 8 собак. Історія та поради волонтерки, як рятувати домашніх тварин

Обставини події на місці з'ясовують представники правоохоронних органів.

У КМДА зазначили, що остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі після проведення низки експертиз.

Нагадаємо, після деокупації Бородянки, що на Київщині, у притулку для тварин від голоду і спраги загинуло понад 300 собак. Тварини провели місяць у вольєрах без їжі та води, поки місто було окуповане російськими військами.

Читайте також: Бородата котоматуся. Історія актора Олексія Суровцева, який вивіз з розбомбленого Ірпеня понад 200 тварин

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1751
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2791
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20441
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій