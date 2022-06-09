11 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 червня 2022

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію по Україні займає Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 541-550.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Друге місце серед українських вишів посідає Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700 місце у світовому рейтингу).

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Третю сходинку відведено Київському національному університету ім. Шевченка (651-700 місце світового рейтингу).

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Фото: Kathrine_Andi/Depositphotos

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Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів четверте місце в українській частині рейтингу (701-750).

П'яте та шосте місце з однаковими показниками у світовому рейтингу ділять Національний університет "Львівська політехніка" та Сумський державний університет (801-1000).

З сьомої по десяту сходинках національного рейтингу опинилися:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка,
  • Харківський національний університет радіоелектроніки,
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія",
  • Одеський національний університет ім. Мечникова (1001-1200).

11-м у списку українських університетів, які потрапили до рейтингу, став Національний університет біоресурсів і природокористування України.

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Водночас найкращим університетом світу, за версією QS World University Rankings, є Massachusetts Institute of Technology з США. На другому місці британський University of Oxford, а на третьому американський Stanford University.

Рейтинг QS World University Rankings – найпопулярніше у світі джерело порівняльних даних про успішність закладів вищої освіти, започаткований у 2004 році.

Глобальне дослідження ґрунтується на визначенні декількох параметрів кожного вищого навчального закладу:

  • Опитування академічної спільноти з усього світу (40%);
  • Опитування працедавців з усього світу (10%);
  • Співвідношення викладач/студент (20%); 
  • Цитування за Scopus (20%)
  • Співвідношення іноземних студентів та викладачів до їхньої загальної кількості у виші (5%+5%). 

Нагадаємо, Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до світового рейтингу Global 2000.

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