11 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію по Україні займає Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 541-550.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Друге місце серед українських вишів посідає Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700 місце у світовому рейтингу).

Реклама:

Третю сходинку відведено Київському національному університету ім. Шевченка (651-700 місце світового рейтингу).

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Фото: Kathrine_Andi/ Depositphotos

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів четверте місце в українській частині рейтингу (701-750).

П'яте та шосте місце з однаковими показниками у світовому рейтингу ділять Національний університет "Львівська політехніка" та Сумський державний університет (801-1000).

З сьомої по десяту сходинках національного рейтингу опинилися:

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Національний університет "Києво-Могилянська академія",

Одеський національний університет ім. Мечникова (1001-1200).

11-м у списку українських університетів, які потрапили до рейтингу, став Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Реклама:

Читайте також: Опублікували рейтинг 200 найкращих університетів України

Водночас найкращим університетом світу, за версією QS World University Rankings, є Massachusetts Institute of Technology з США. На другому місці британський University of Oxford, а на третьому американський Stanford University.

Рейтинг QS World University Rankings – найпопулярніше у світі джерело порівняльних даних про успішність закладів вищої освіти, започаткований у 2004 році.

Глобальне дослідження ґрунтується на визначенні декількох параметрів кожного вищого навчального закладу:

Опитування академічної спільноти з усього світу (40%);

Опитування працедавців з усього світу (10%);

Співвідношення викладач/студент (20%);

Цитування за Scopus (20%)

Співвідношення іноземних студентів та викладачів до їхньої загальної кількості у виші (5%+5%).

Нагадаємо, Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до світового рейтингу Global 2000.