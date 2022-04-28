Один український університет потрапив до світового рейтингу Global 2000

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 квітня 2022

Центр світових рейтингів університетів CWUR оприлюднив перелік найкращих освітніх і наукових установ 2022-2023 років. 

У нього потрапили п'ять українських наукових установ і один університет, повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, серед вишів до рейтингу потрапив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а серед наукових установ – Харківський фізико-технічний інститут.

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"Дуже приємно, що п‘ять потужних українських наукових установ і один університет потрапили до переліку найкращих у світі. Серед них Харківський фізико-технічний інститут, який був під обстрілами російських окупантів у березні і мужньо вистояв, захистивши Україну і весь світ від екологічної катастрофи. 

Друга установа – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, науковці якого беруть активну участь у найбільших міжнародних проєктах з фізики високих енергій у США, Японії, Європі тощо", – написав Шкарлет.

 КНУ. Фото: weloveua.com

Загалом експерти оцінили близько 20 тисяч закладів, найкращі з яких увійшли до списку Global 2000.

Серед українських закладів найкращими стали:

  • Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" – 1120 за світовим рейтингом;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1472 за світовим рейтингом;
  • Інститут ядерних досліджень НАН України – 1709 за світовим рейтингом;
  • Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – 1740 за світовим рейтингом;
  • Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – 1898 за світовим рейтингом;
  • Інститут теоретичної фізики імені Н. Н. Боголюбова НАН України –1899 за світовим рейтингом.

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 Харківський фізико-технічний інститут

"Нам, безумовно, є чим пишатися. Ми впевнено доводимо, що конкурентоспроможні на міжнародній арені, а досягнення в науці роблять державу міцною у всіх сферах", – написав Шкарлет.

Водночас у першу п’ятірку найкращих світових університетів українські виші не потрапили.

Перше місце традиційно посів Гарвардський університет, друге – Массачусетський технологічний інститут, а третє – Стенфордський університет (США).

На четвертому і п’ятому місці опинилися Кембриджський та Оксфордський університети відповідно (Велика Британія).

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