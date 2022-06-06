Опублікували рейтинг 200 найкращих університетів України

Міністерство освіти і науки опублікувало рейтинг найкращих вишів України, перше місце в ньому посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рейтинг складали експерти центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" та IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Загалом до нього увійшли 200 закладів вищої освіти, повідомляють на сайті МОН.

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"В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості.

Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Фото: Aeftergenge /Depositphotos

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Експерти враховували сучасні тенденції у вищій освіті, які сформувались під впливом пандемії COVID-2019 та повномасштабної війни проти РФ.

Рейтингування вишів базується на діяльності університетів, євроінтеграційних процесах, а також на забезпеченні відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності.

Десять найкращих університетів України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

З повним рейтингом вишів можна ознайомитись за посиланням.

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Нагадаємо, раніше КНУ ім. Т. Шевченка визнали найкращим вишем в Україні за версією Ranking Web of Universities.