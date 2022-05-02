Згоріла вщент: голова Луганської ОВА поділився фото знищеної росіянами лисичанської гімназії

Яна Осадча журналіст
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2 травня 2022

На Луганщині в Лисичанську через обстріли окупантів згоріла гімназія, яка була побудована 100 років тому бельгійцями.

Фото та відео зруйнованої та палаючої школи поділився голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай.

"1 травня внаслідок прицільного обстрілу в гімназії зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури", – каже він.

Школу збудували наприкінці ХІХ століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

 Ось так виглядала гімназія до приходу росіян

За словами Гайдая, гімназія була одним з найкращих освітніх закладів регіону.

 1 травня внаслідок прицільного обстрілу в гімназії зайнялася пожежа

"Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни.

Тепер попіл. "руський мир" виглядає так", – говорить він.

 "Руський мир" виглядає так

Він запевнив, що після війни докладе всіх зусиль, щоб відновити гімназію.

 Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла у 2022

Колишні учні навчального закладу також висловилися щодо знищення гімназії.

"Входила до топ-100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", – каже випускниця Яна Гончаренко.

Нагадаємо, за даними на 14 квітня 2022 року в Україні через війну повністю зруйновано 91 заклад освіти, а понад 1000 – зазнали пошкоджень. 

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