Хотіла стати окупаційним міністром освіти: директорку столичної школи судитимуть за держзраду

Керівницю школи у Києві підозрюють у співпраці з російськими окупантами.

В обмін на допомогу жінка хотіла стати міністром освіти в окупаційному уряді, повідомили в Офісі генпрокурора.

Розслідування показало, що директриса ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди та підтримувала окупацію Криму на ОРДЛО.

"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора", – кажуть в прокуратурі.

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Директорка передавала "представнику РФ" інформацію про пересування ЗСУ та тероборони, а також про політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

Розслідування злочинів директорки проводило СБУ, в прокуратурі її дії розцінили як державну зраду, тепер жінку чекає суд.

В умовах воєнного стану держзрада карається на строк за гратами від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.