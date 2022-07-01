Хотіла стати окупаційним міністром освіти: директорку столичної школи судитимуть за держзраду

Керівницю школи у Києві підозрюють у співпраці з російськими окупантами.
В обмін на допомогу жінка хотіла стати міністром освіти в окупаційному уряді, повідомили в Офісі генпрокурора.
Розслідування показало, що директриса ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди та підтримувала окупацію Криму на ОРДЛО.
"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора", – кажуть в прокуратурі.
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Директорка передавала "представнику РФ" інформацію про пересування ЗСУ та тероборони, а також про політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.
Розслідування злочинів директорки проводило СБУ, в прокуратурі її дії розцінили як державну зраду, тепер жінку чекає суд.
В умовах воєнного стану держзрада карається на строк за гратами від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
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