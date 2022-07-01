Хотіла стати окупаційним міністром освіти: директорку столичної школи судитимуть за держзраду

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
20973
1 липня 2022

Керівницю школи у Києві підозрюють у співпраці з російськими окупантами.

В обмін на допомогу жінка хотіла стати міністром освіти в окупаційному уряді, повідомили в Офісі генпрокурора.

Розслідування показало, що директриса ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди та підтримувала окупацію Криму на ОРДЛО.

"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора", – кажуть в прокуратурі.

Читайте також: У Мелітополі 90% освітян відмовились від співпраці з російськими окупантами – мер

 Фото: CursedSenses/Depositphotos

Директорка передавала "представнику РФ" інформацію про пересування ЗСУ та тероборони, а також про політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

Розслідування злочинів директорки проводило СБУ, в прокуратурі її дії розцінили як державну зраду, тепер жінку чекає суд.

В умовах воєнного стану держзрада карається на строк за гратами від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: Як вчителю в окупації не стати зрадником? Історія педагога із захопленого міста Херсонщини




 18142
Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
 18357
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк
 5198
Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ

Головне на сайті


Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
Хотіла стати окупаційним міністром освіти: директорку столичної школи судитимуть за держзраду
"Мир – найвища цінність": Укрпошта оголосила конкурс на нову марку
У НАЗК назвали корупційні ризики вступної кампанії-2022
"Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести
Як дізнатися про зниклих безвісти під час війни? Алгоритм дій для родичів
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк
Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ