Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 липня 2022

Український стронгмен Олексій Новіков переміг на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні і вдруге став найсильнішою людиною у світі.

Друге місце посів спортсмен Мітчел Гупер з Канади, а третє – Еван Сінґлтон зі США.

Про це повідомляють організатори конкурсу на сторінці Giants Live Strongman у Twitter.

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Олексій Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши Гупера на 12 балів. Бронзовий призер Сінґлтон набрав 41,5 бал.

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 Фото: Федерація стронгмену України/Facebook

Олексій Новіков уже вдруге став переможцем The Strongman Classic: у 2021 році він також посів перше місце на турнірі.

Після перемоги стронгмен закликав українців жертвувати гроші на українську армію.

"Найкраще привітання для мене – це донат для пацанів",написав Новіков у Instagram.

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Нагадаємо, у листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man.

А у квітні 2022 року українець здобув титул "Найсильніший чоловік Європи-2022" на змаганні стронгменів у Лідсі, Велика Британія.

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