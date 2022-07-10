Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети

Український стронгмен Олексій Новіков переміг на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні і вдруге став найсильнішою людиною у світі.

Друге місце посів спортсмен Мітчел Гупер з Канади, а третє – Еван Сінґлтон зі США.

Про це повідомляють організатори конкурсу на сторінці Giants Live Strongman у Twitter.

Олексій Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши Гупера на 12 балів. Бронзовий призер Сінґлтон набрав 41,5 бал.

Фото: Федерація стронгмену України/Facebook

Олексій Новіков уже вдруге став переможцем The Strongman Classic: у 2021 році він також посів перше місце на турнірі.

Після перемоги стронгмен закликав українців жертвувати гроші на українську армію.

"Найкраще привітання для мене – це донат для пацанів", – написав Новіков у Instagram.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man.

А у квітні 2022 року українець здобув титул "Найсильніший чоловік Європи-2022" на змаганні стронгменів у Лідсі, Велика Британія.