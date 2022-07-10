Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети

Український стронгмен Олексій Новіков переміг на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні і вдруге став найсильнішою людиною у світі.
Друге місце посів спортсмен Мітчел Гупер з Канади, а третє – Еван Сінґлтон зі США.
Про це повідомляють організатори конкурсу на сторінці Giants Live Strongman у Twitter.
Олексій Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши Гупера на 12 балів. Бронзовий призер Сінґлтон набрав 41,5 бал.
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|Фото: Федерація стронгмену України/Facebook
Олексій Новіков уже вдруге став переможцем The Strongman Classic: у 2021 році він також посів перше місце на турнірі.
Після перемоги стронгмен закликав українців жертвувати гроші на українську армію.
"Найкраще привітання для мене – це донат для пацанів", – написав Новіков у Instagram.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man.
А у квітні 2022 року українець здобув титул "Найсильніший чоловік Європи-2022" на змаганні стронгменів у Лідсі, Велика Британія.
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