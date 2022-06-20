"Спорт поза політикою": український боксер Редкач виклав фото з росіянином Біволом

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

Український боксер Іван Редкач сфотографувався з російським чемпіоном Дмітрієм Біволом.

Редкач опублікував спільне фото з росіянином у Twitter і заявив, що спорт для нього "поза політикою".

"Потрібно розділяти спорт та політику... Для мене спорт залишається ПОЗА політикою, тому що старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, ні один політик так не трудиться, рахуючи державний бюджет у своїх кишенях. Не потрібно плутати лазню з вахтою!!", – написав боксер.

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На такі заяви відреагував український тенісист Олександр Долгополов і розкритикував спортсмена.

"Поясніть недоумкуватому, що геноцид і політика – це різні речі", – написав тенісист.

 

У коментарях до твіта Редкача обурення висловили й інші користувачі соцмереж.

Наприклад, у столичному хокейному клубі "Сокіл" боксера назвали малоросом.

"Поїдь в Бучу та подивись де "спорт вне палитики", – додав користувач @akuvalsky.

 

"Розкажи це рідним українських спортсменів, яких убили рашисти", – також написав @LLukanyuk.

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Нагадаємо, Іван Редкач – це український боксер з Сумщини, чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Дмітрій Бівол – уродженець Киргизстану та російський боксер, чемпіон світу за версією Світової боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Раніше Бівол коментував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вживаючи слова "війна" і не називаючи агресора.

Він казав, що має багато друзів і в Україні, і в Росії, тому сподівається, що "це скоро скінчиться".

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