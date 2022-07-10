У Кривому Розі російські окупанти вбили 20-річну чемпіонку України зі спортивних танців Дар’ю Курдель.
Дівчина загинула від осколкових поранень внаслідок ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець 9 липня.
Трагічну звістку повідомили на сторінці Національного університету "Одеська юридична академія" у Facebook.
У момент обстрілу Дар’я разом з батьком тренувалася на спортивному майданчику, пише Tribuna.
Обох госпіталізували, але дівчину врятувати не вдалося.
Батько спортсменки наразі перебуває у лікарні.
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Дар’я Курдель навчалася у коледжі вишу, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія".
"Вона була відповідальною, кмітливою та амбітною дівчиною, брала активну участь у студентському житті, любила спорт", – написали працівники вишу.
Дівчина була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців.
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