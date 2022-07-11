В Україні випустили пам’ятні монети, присвячені війні

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 липня 2022

Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності – сила", які присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Монету номіналом у 5 грн презентували 11 липня на зустрічі з представниками посольств 12 країн світу, розповіли на сайті НБУ.

Це перші пам'ятні монети, які Нацбанк збирається випустити в серії "Безсмертна моя Україно".

"Це – перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Фото: НБУ

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На аверсі монети розмістили Тризуб, навколо якого зображено з'єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою, вони символізують єднання людей доброї волі по всьому світу.

На реверсі монети зображено надпис "В єдності – сила" та прапори 15 країн світу: США, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії.

Ці монети можна придбати у наступних банках:

  • "Приватбанк"
  • "Укргазбанк"
  • "Радабанк"
  • "Таскомбанк"

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