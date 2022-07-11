В Україні випустили пам’ятні монети, присвячені війні

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
10318
11 липня 2022

Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності – сила", які присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Монету номіналом у 5 грн презентували 11 липня на зустрічі з представниками посольств 12 країн світу, розповіли на сайті НБУ.

Це перші пам'ятні монети, які Нацбанк збирається випустити в серії "Безсмертна моя Україно".

Реклама:

"Це – перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Фото: НБУ

Читайте також: "Мрія", "Мадонна" чи марка з кораблем: у Києві вибрали найкращу квіткову інсталяцію про війну

На аверсі монети розмістили Тризуб, навколо якого зображено з'єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою, вони символізують єднання людей доброї волі по всьому світу.

На реверсі монети зображено надпис "В єдності – сила" та прапори 15 країн світу: США, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії.

Ці монети можна придбати у наступних банках:

  • "Приватбанк"
  • "Укргазбанк"
  • "Радабанк"
  • "Таскомбанк"

Читайте також: "Мир – найвища цінність": Укрпошта оголосила конкурс на нову марку

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3570
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2632
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3250
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат