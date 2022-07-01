"Мир – найвища цінність": Укрпошта оголосила конкурс на нову марку

Укрпошта оголосила конкурс PostEurop на розроблення ескізу нової марки.
Марка матиме назву "Мир – найвища цінність людства!". Відправити свої роботи можна буде до 8 липня.
Переможний ескіз братиме участь у відборі найкращих марок у 2023 році, повідомили в Укрпошті.
Уперше в історії конкурсу PostEurop роботу обиратиме громадськість голосуванням у соцмережах.
|Фото: Укрпошта
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"Запрошуємо ілюстраторів, художників та дизайнерів до створення історичної роботи, яку побачить пів світу", – повідомили в Укрпошті.
Які вимоги до ескізу:
- повинен мати прямокутну форму та не містити прямих національних (у томи числі прапорів), політичних чи військових символів, а також будь-яких загрозливих чи образливих образів;
- використані фото чи тематичні зображення не мають порушувати авторські права інших осіб;
- кількість робіт в одного учасника – не більше 5.
- ескіз відправляється у вигляді малюнка або графічного макета з візуалізацією в електронному форматі JPEG, 300 dpi.
Надіслати свій ескіз можна за посиланням.
"Чекаємо ваші роботи до 8 липня і віримо, що цьогоріч українську поштову марку представлятиме гідний ескіз", – кажуть в Укрпошті.
Нагадаємо, раніше Укрпошта відкрила продажі марки "Українська мрія", придбати її можна у відділеннях та онлайн.
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