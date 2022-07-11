Нейрохірурги у Львові видалили чоловіку гігантську пухлину, яка завадила поїхати на фронт

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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11 липня 2022

Львівські нейрохірурги провели складну операцію чоловікові з гігантською пухлиною у мозку. 

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

53-річний Олег – водій за професією. Він дізнався про пухлину у себе в мозку у період, коли проходив військове навчання перед відправленням на фронт.

"Час від часу він відчував, наче втрачає контроль над рукою. Коли ж якось не зміг потрапити нею по ручці коробки передач, занепокоївся і звернувся до лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова. Причину – пухлину – виявили одразу", – розповідають медики.

 Через 8-см пухлину у мозку Олег не зміг поїхати на фронт

Усього за три тижні пухлина у мозку Олега виросла до гігантських розмірів – 8 сантиметрів. Відправку на фронт задля захисту Батьківщини довелося скасувати.

Єдиним шляхом до одужання була термінова і надскладна операція. Нейрохірургам було складно дістатися до новоутворення через його розташування, однак завдяки сучасному мікрохірургічному обладнанню їм вдалося видалити пухлину.

 Львівським нейрохірургам вдалося провести складну операцію з видалення злоякісної пухлини у мозку. Фото: Перше медоб'єднання Львова

На жаль, новоутвір виявився злоякісним, тому на Олега чекає курс лікування в онкологічній лікарні.

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Зараз чоловік перебуває на реабілітації й відновлюється після операції.

"Хоч, на жаль, пухлина і виявилася злоякісною, цей чоловік вражає своїм позитивом. Каже, що він як і Україна переможе!" наголошують у Першому медоб'єднанні Львова. 

Нагадаємо, львівські медики врятували життя жінці, яка проґавила 15-сантиметрову пухлину наднирника. Новоутвір почав "перетворювати" її на чоловіка. 




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