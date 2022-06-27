"Перетворювалася на чоловіка": львівські медики врятували жінку з 15-см пухлиною

Львівські медики врятували життя жінці, яка проґавила 15-сантиметрову пухлину наднирника, знехтувавши рекомендацією лікаря зробити УЗД.
Новоутвір почав "перетворювати" 29-річну Діану із Луцька на чоловіка, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.
Жінку тривалий час турбували гормональні зміни: її голос погрубшав, на обличчі почало рости волосся, а часті зміни в настрої нагадували "американські гірки". Після першого візиту до лікаря Діана знехтувала УЗД, у зв'язку з чим ситуація погіршилася.
"Лікар, до якого раніше зверталася Діана, призначив обстеження, однак вона знехтувала УЗД, а відтак – можливістю вчасно діагностувати пухлину.
Лише, коли місяць тому вона почала впадати в депресію, Діана вирішила повністю обстежитися і була приголомшена – у неї пухлина наднирника. Саме вона була причиною гормонального збою в організмі жінки", – розповідають у медоб'єднанні.
|15-см пухлина, про існування якої Діана не знала, не дозволяла їй завагітніти
Саме новоутвір заважав жінці завагітніти вдруге. Єдиним виходом було видалення пухлини. Операцію, що тривала понад 4 години, Діані провели медики лікарні Святого Луки.
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|Пухлину Діані видалили лапароскопічно
"Пухлину пацієнтці видалили лапароскопічно, тобто, через маленький розріз. Через великий розмір новоутвору – 15 см, що для пухлин наднирника рідкість – орган зберегти, на жаль, не вдалося", – кажуть медики.
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|Медики лікарні Святого Луки, які врятували Діану
При цьому є і хороші новини: пухлина виявилася доброякісною. Наразі пацієнтка проходить реабілітацію. Коли гормональний стан стабілізується, лікарі зможуть дозволити Діані завагітніти.
"І вкотре нагадуємо: не нехтуйте призначеннями лікарів, а також щороку проходьте планові обстеження", – наголошують медики.
|Діана разом з сім'єю. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова
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