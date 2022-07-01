Україна закликає заборонити спортсменам з РФ і Білорусі виступати під нейтральним прапором

Україна закликає міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами.

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт під час саміту міністрів спорту 1 липня.

"Росіянам і білорусам не місце поруч із представниками цивілізованого світу – ні на спортивних аренах, ні в спортивних організаціях, ні в процесі ухваленні рішень. Україна наполягає на ПОВНОМУ санкційному бані", – написав він у Facebook.

Росія забрала життя понад 80 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 100 об'єктів спортивної інфраструктури.

Але російські та білоруські спортсмени підтримують війну своїм мовчанням, сказав міністр.

Фото: Міністерство молоді та спорту

Гутцайт також засудив спроби окремих спортивних федерацій повернути росіян до міжнародних змагань, зокрема з дзюдо, бобслею, скелетону.

"Україна наполягає на повному санкційному бані спортсменів та спортивних функціонерів з росії та білорусі. Їхня участь у міжнародних змаганнях навіть під нейтральними прапорами неприпустима", – наголошує міністр.

Саміт міністрів спорту відбувся у форматі відеоконференції за участю представників Литви, Польщі, Латвії, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Румунії, Японії, Норвегії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, США, Італії та інших країн.

Раніше у співпраці з Офісом президента та міжнародними партнерами Україні вдалось добитися понад 125 санкцій щодо представників російського і білоруському спорту.

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Нагадаємо, спортсменів з країни-агресора Росії та її де-факто союзника Білорусі виключили з понад 90% світових змагань.

Проте деякі федерації намагаються повернути цих спортсменів до виступів під нейтральним прапором.

У відповідь українські спортсмени будуть бойкотувати змагання, якщо на них допускатимуть росіян або білорусів.