Лікаря "швидкої" звільнили через ігнорування тривоги. Він відсудив компенсацію та поновився на роботі

У Львові лікаря "швидкої" допомоги звільнили за відмову йти до укриття під час повітряної тривоги на початку березня.
Він відсудив понад 98 тисяч компенсації та поновився на роботі. Про це йдеться у судовому рішенні.
Колишній працівник "швидкої" позивався до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він працював там лікарем з медицини невідкладних станів.
2 березня о 10.45 він мав конфлікт з керівництвом, бо не спустився в укриття після сигналу повітряної тривоги.
|Фото: blurAZ1 / Depositphotos
Його звільнили через "грубе порушення трудових обов'язків" за статтею Кодексу законів про працю, які стосуються виключно керівних посад.
Суд визнав, що лікар-керівник бригади не є керівником підприємства, тому до нього не може бути застосована норма цієї статті, тож звільнення є незаконним.
Через це лікаря автоматично поновили на роботі, а Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має виплатити йому компенсацію за вимушений прогул. Її розмір сягає 98 тисяч гривень.
Крім того, роботодавець має покрити витрати на правову допомогу та оплатити судовий збір.
Читайте також: Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війниРеклама: