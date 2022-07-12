Лікаря "швидкої" звільнили через ігнорування тривоги. Він відсудив компенсацію та поновився на роботі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
15220
12 липня 2022

У Львові лікаря "швидкої" допомоги звільнили за відмову йти до укриття під час повітряної тривоги на початку березня.

Він відсудив понад 98 тисяч компенсації та поновився на роботі. Про це йдеться у судовому рішенні.

Колишній працівник "швидкої" позивався до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він працював там лікарем з медицини невідкладних станів.

2 березня о 10.45 він мав конфлікт з керівництвом, бо не спустився в укриття після сигналу повітряної тривоги. 

 Фото: blurAZ1 / Depositphotos

Його звільнили через "грубе порушення трудових обов'язків" за статтею Кодексу законів про працю, які стосуються виключно керівних посад.

Суд визнав, що лікар-керівник бригади не є керівником підприємства, тому до нього не може бути застосована норма цієї статті, тож звільнення є незаконним.

Через це лікаря автоматично поновили на роботі, а Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має виплатити йому компенсацію за вимушений прогул. Її розмір сягає 98 тисяч гривень. 

Крім того, роботодавець має покрити витрати на правову допомогу та оплатити судовий збір. 

Читайте також: Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни




 18442
Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
 29906
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
 19825
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев

Головне на сайті


Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
Ситуація з COVID-19 у світі все ще залишається надзвичайною – ВООЗ
На Львівщині судили призовника-ухилянта: яка відповідальність за це передбачена
На Прикарпатті жінку позбавили волі на 5 років за звеличування Леніна та Сталіна
10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала на вуличних турнірах понад 20 тис. грн для ЗСУ
У Києві приймають одяг для переселенців: куди можна принести речі
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев