У Києві приймають одяг для переселенців: куди можна принести речі

У Києві територіальні центри соціального обслуговування приймають одяг для переселенців із зони воєнних дій, які опинилися у важких життєвих умовах.

Про це повідомляють у Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації.

Одяг приймають у будні, з 09:00 до 17:00. Речі мають бути випраними та чистими.

Адреси терцентрів, куди всі охочі можуть здати одяг:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування – вул. Котельникова, 32/11;

Голосіївський район – вул. Л. Толстого, 25/2;

Дарницький району – вул. Вербицького, 9;

Деснянський район – вул. Будищанська, 4;

Дніпровський район – вул. Курнатовського, 7-А;

Оболонський район – вул. Озерна, 18-А;

Печерський район – вул. Бойчука, 11-А;

Подільський район – вул. Братська, 15/9;

Святошинський район – вул. Жмеринська, 22-А;

Солом’янський район – вул. Волинська, 2;

Шевченківський район – вул. Білоруська, 11-Б.

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися, щоб вони могли отримувати всю необхідну допомогу і сервіси.