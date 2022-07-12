У Києві приймають одяг для переселенців: куди можна принести речі

У Києві територіальні центри соціального обслуговування приймають одяг для переселенців із зони воєнних дій, які опинилися у важких життєвих умовах.
Про це повідомляють у Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації.
Одяг приймають у будні, з 09:00 до 17:00. Речі мають бути випраними та чистими.
Адреси терцентрів, куди всі охочі можуть здати одяг:
- Київський міський територіальний центр соціального обслуговування – вул. Котельникова, 32/11;
- Голосіївський район – вул. Л. Толстого, 25/2;
- Дарницький району – вул. Вербицького, 9;
- Деснянський район – вул. Будищанська, 4;
- Дніпровський район – вул. Курнатовського, 7-А;
- Оболонський район – вул. Озерна, 18-А;
- Печерський район – вул. Бойчука, 11-А;
- Подільський район – вул. Братська, 15/9;
- Святошинський район – вул. Жмеринська, 22-А;
- Солом’янський район – вул. Волинська, 2;
- Шевченківський район – вул. Білоруська, 11-Б.
|Фото: AntonMatyukha/Depositphotos
Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися, щоб вони могли отримувати всю необхідну допомогу і сервіси.
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