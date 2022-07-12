У Києві приймають одяг для переселенців: куди можна принести речі

Яна Осадча журналіст
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12 липня 2022

У Києві територіальні центри соціального обслуговування приймають одяг для переселенців із зони воєнних дій, які опинилися у важких життєвих умовах.

Про це повідомляють у Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації.

Одяг приймають у будні, з 09:00 до 17:00. Речі мають бути випраними та чистими.

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Адреси терцентрів, куди всі охочі можуть здати одяг:

  • Київський міський територіальний центр соціального обслуговування – вул. Котельникова, 32/11;
  • Голосіївський район – вул. Л. Толстого, 25/2;
  • Дарницький району – вул. Вербицького, 9;
  • Деснянський район – вул. Будищанська, 4;
  • Дніпровський район – вул. Курнатовського, 7-А;
  • Оболонський район – вул. Озерна, 18-А;
  • Печерський район – вул. Бойчука, 11-А;
  • Подільський район – вул. Братська, 15/9;
  • Святошинський район – вул. Жмеринська, 22-А;
  • Солом’янський район – вул. Волинська, 2;
  • Шевченківський район – вул. Білоруська, 11-Б.
 Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися, щоб вони могли отримувати всю необхідну допомогу і сервіси.

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