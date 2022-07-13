"Гра в кальмара", "Ейфорія": оголосили номінантів премії "Еммі-2022"

12 вересня відбудеться 74-та церемонія вручення премії "Еммі-2022" – щорічної телевізійної нагороди.

Американська телеакадемія оголосила головних претендентів на премію.

У номінації потрапили серіали "Гра в кальмара", "Ейфорія", "Дивні дива", "Озарк" та інші.

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Найбільше номінацій цього року зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25.

Друге місце розділили "Тед Лассо" від NBC Sports, а також "Білий лотос" (HBO) – по 20 номінацій.

На третьому місці опинилися серіали "Hacks" (HBO Max) та "Вбивства в одній будівлі" (Hulu) – по 17 номінацій.

Серіали "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк" зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.

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Фото: emmys.com

Номінанти Еммі-2022

Найкращий драматичний серіал:

"Спадщина"

"Краще подзвоніть Солу"

"Ейфорія"

"Озарк"

"Розрив"

"Гра в кальмара"

"Дивні дива"

"Yellowjackets"

Найкращий комедійний серіал:

"Abbott Elementary"

"Баррі"

"Зменш свій ентузіазм"

"Hacks"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Вбивства в одній будівлі"

"Тед Лассо"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"

Лора Лінні, "Озарк"

Мелані Лінскі, "Yellowjackets"

Сандра О., "Вбиваючи Єву"

Різ Візерспун, "Ранкове шоу"

Зендея, "Ейфорія"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Браян Кокс, "Спадщина"

Лі Чон Че, "Гра в кальмара"

Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"

Адам Скотт, "Спадщина"

Джеремі Стронг, "Спадщина"

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"

Квінта Брансон, "Abbott Elementary"

Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"

Ель Фаннінг, "Велика"

Ісса Рей, "Insecure"

Джин Смарт, "Hacks"

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Дональд Гловер, "Атланта"

Білл Гайдер, "Баррі"

Ніколас Голт, "Велика"

Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі:

Тоні Коллетт, "Сходи"

Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"

Лілі Джеймс, "Пем і Томмі"

Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"

Маргарет Квеллі, "Покоївка"

Аманда Сейфрід, "Вибула"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі:

Колін Ферт, "Сходи"

Ендрю Гарфілд, "Під Небесним прапором"

Оскар Айзек, "Сцени зі шлюбу"

Майкл Кітон, "Ломка"

Хімеш Патель, "Станція одинадцять"

Себастіан Стен, "Пем і Томмі"

Найкращий мінісеріал або антологія

"Ломка"

"Вибула"

"Вигадана Анна"

"Пем і Томмі"

"Білий лотос"

Найкращий телевізійний фільм

"Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"

"Рей Донован: фільм"

"Reno 911!: The Hunt For QAnon"

"Гаррі Гафт"

"Надзвичайне Різдво Зої"

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі:

Джон Туртурро та Крістофер Уокен, "Розрив";

Кіран Калкін, Ніколас Браун і Метью Макфедьєн, "Спадкоємці"

Біллі Крудап, "Ранкове шоу"

Пак Хе Су та О Ен Су, "Гра в кальмара"

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі:

Сара Снук і Джей Сміт-Камерон, "Спадкоємці"

Крістіна Річчі, "Шершні"

Патриція Аркетт, "Розрив"

Джулія Гарнер, "Озарк"

Сідні Суїні, "Ейфорія"

Рей Сіхорн, "Краще дзвоніть Солу"

Чон Хо Ен, "Гра в кальмара"

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:

Ентоні Карріган і Генрі Вінклер, "Баррі"

Бретт Голдстін, Тохіб Жімо і Нік Мохаммед, "Тед Лассо"

Тайлер Джеймс Вільямс, "Початкова школа "Ебботт"

Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел"

Боуен Янг, "Суботнього вечора у прямому ефірі"

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі:

Джуно Темпл, Ханна Уеддінгем і Сара Найлз, "Тед Лассо"

Кейт Маккіннон, "Суботнього вечора у прямому ефірі"

Шеріл Лі Ральф і Жанель Джеймс, "Початкова школа "Ебботт"

Ханна Ейнбіндер, "Хитрості"

Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі чи антології:

Сет Роген, "Пем і Томмі"

Вілл Поултер, Майкл Сталберг та Пітер Сарсгаард, "Ломка"

Джейк Лесі, Стів Зан та Мюррей Бартлетт, "Білий лотос"

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі чи антології:

Александра Даддаріо, Сідні Суїні, Дженніфер Кулідж, Конні Бріттон і Наташа Ротуелл, "Білий лотос"

Кейтлін Дівер та Мер Віннінгем, "Ломка"

З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.

Серед усіх претендентів на нагороду 50 акторів були номіновані на "Еммі" вперше.

Зокрема, телеакадемія посмертно номінувала Чедвіка Боузмана за "Найкращу озвучку персонажа" в анімаційному фільмі "А що як…?".

Також на цьогорічну премію "Еммі" номінували 44-го президента США Барака Обаму за роль у серіалі "Наші великі Національні парки" від Netflix.

Фінальний раунд онлайн-голосування розпочнеться 12 серпня 2022 року.