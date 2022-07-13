"Гра в кальмара", "Ейфорія": оголосили номінантів премії "Еммі-2022"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 липня 2022

12 вересня відбудеться 74-та церемонія вручення премії "Еммі-2022" – щорічної телевізійної нагороди. 

Американська телеакадемія оголосила головних претендентів на премію. 

У номінації потрапили серіали "Гра в кальмара", "Ейфорія", "Дивні дива", "Озарк" та інші.

Найбільше номінацій цього року зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25.

Друге місце розділили "Тед Лассо" від NBC Sports, а також "Білий лотос" (HBO) – по 20 номінацій.

На третьому місці опинилися серіали "Hacks" (HBO Max) та "Вбивства в одній будівлі" (Hulu) – по 17 номінацій.

Серіали "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк" зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.

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 Фото: emmys.com

Номінанти Еммі-2022

Найкращий драматичний серіал:

  • "Спадщина"
  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Ейфорія"
  • "Озарк"
  • "Розрив"
  • "Гра в кальмара"
  • "Дивні дива"
  • "Yellowjackets"

Найкращий комедійний серіал:

  • "Abbott Elementary"
  • "Баррі"
  • "Зменш свій ентузіазм"
  • "Hacks"
  • "Дивовижна місіс Мейзел"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Тед Лассо"
  • "Чим ми займаємося в тінях"

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

  • Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
  • Лора Лінні, "Озарк"
  • Мелані Лінскі, "Yellowjackets"
  • Сандра О., "Вбиваючи Єву"
  • Різ Візерспун, "Ранкове шоу"
  • Зендея, "Ейфорія"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

  • Джейсон Бейтман, "Озарк"
  • Браян Кокс, "Спадщина"
  • Лі Чон Че, "Гра в кальмара"
  • Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"
  • Адам Скотт, "Спадщина"
  • Джеремі Стронг, "Спадщина"

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

  • Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"
  • Квінта Брансон, "Abbott Elementary"
  • Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"
  • Ель Фаннінг, "Велика"
  • Ісса Рей, "Insecure"
  • Джин Смарт, "Hacks"

Найкращий актор у комедійному серіалі:

  • Дональд Гловер, "Атланта"
  • Білл Гайдер, "Баррі"
  • Ніколас Голт, "Велика"
  • Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"
  • Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
  • Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі:

  • Тоні Коллетт, "Сходи"
  • Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"
  • Лілі Джеймс, "Пем і Томмі"
  • Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"
  • Маргарет Квеллі, "Покоївка"
  • Аманда Сейфрід, "Вибула"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі:

  • Колін Ферт, "Сходи"
  • Ендрю Гарфілд, "Під Небесним прапором"
  • Оскар Айзек, "Сцени зі шлюбу"
  • Майкл Кітон, "Ломка"
  • Хімеш Патель, "Станція одинадцять"
  • Себастіан Стен, "Пем і Томмі"

Найкращий мінісеріал або антологія

  • "Ломка"
  • "Вибула"
  • "Вигадана Анна"
  • "Пем і Томмі"
  • "Білий лотос"

Найкращий телевізійний фільм

  • "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"
  • "Рей Донован: фільм"
  • "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
  • "Гаррі Гафт"
  • "Надзвичайне Різдво Зої"

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі:

  • Джон Туртурро та Крістофер Уокен, "Розрив";
  • Кіран Калкін, Ніколас Браун і Метью Макфедьєн, "Спадкоємці"
  • Біллі Крудап, "Ранкове шоу"
  • Пак Хе Су та О Ен Су, "Гра в кальмара"

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі:

  • Сара Снук і Джей Сміт-Камерон, "Спадкоємці"
  • Крістіна Річчі, "Шершні"
  • Патриція Аркетт, "Розрив"
  • Джулія Гарнер, "Озарк"
  • Сідні Суїні, "Ейфорія"
  • Рей Сіхорн, "Краще дзвоніть Солу"
  • Чон Хо Ен, "Гра в кальмара"

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:

  • Ентоні Карріган і Генрі Вінклер, "Баррі"
  • Бретт Голдстін, Тохіб Жімо і Нік Мохаммед, "Тед Лассо"
  • Тайлер Джеймс Вільямс, "Початкова школа "Ебботт"
  • Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел"
  • Боуен Янг, "Суботнього вечора у прямому ефірі"

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі:

  • Джуно Темпл, Ханна Уеддінгем і Сара Найлз, "Тед Лассо"
  • Кейт Маккіннон, "Суботнього вечора у прямому ефірі"
  • Шеріл Лі Ральф і Жанель Джеймс, "Початкова школа "Ебботт"
  • Ханна Ейнбіндер, "Хитрості"
  • Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі чи антології:

  • Сет Роген, "Пем і Томмі"
  • Вілл Поултер, Майкл Сталберг та Пітер Сарсгаард, "Ломка"
  • Джейк Лесі, Стів Зан та Мюррей Бартлетт, "Білий лотос"

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі чи антології:

  • Александра Даддаріо, Сідні Суїні, Дженніфер Кулідж, Конні Бріттон і Наташа Ротуелл, "Білий лотос"
  • Кейтлін Дівер та Мер Віннінгем, "Ломка"

З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.

Серед усіх претендентів на нагороду 50 акторів були номіновані на "Еммі" вперше.

Зокрема, телеакадемія посмертно номінувала Чедвіка Боузмана за "Найкращу озвучку персонажа" в анімаційному фільмі "А що як…?".

Також на цьогорічну премію "Еммі" номінували 44-го президента США Барака Обаму за роль у серіалі "Наші великі Національні парки" від Netflix.

Фінальний раунд онлайн-голосування розпочнеться 12 серпня 2022 року.

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