"Гра в кальмара", "Ейфорія": оголосили номінантів премії "Еммі-2022"

12 вересня відбудеться 74-та церемонія вручення премії "Еммі-2022" – щорічної телевізійної нагороди.
Американська телеакадемія оголосила головних претендентів на премію.
У номінації потрапили серіали "Гра в кальмара", "Ейфорія", "Дивні дива", "Озарк" та інші.
Найбільше номінацій цього року зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25.
Друге місце розділили "Тед Лассо" від NBC Sports, а також "Білий лотос" (HBO) – по 20 номінацій.
На третьому місці опинилися серіали "Hacks" (HBO Max) та "Вбивства в одній будівлі" (Hulu) – по 17 номінацій.
Серіали "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк" зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.
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|Фото: emmys.com
Номінанти Еммі-2022
Найкращий драматичний серіал:
- "Спадщина"
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Ейфорія"
- "Озарк"
- "Розрив"
- "Гра в кальмара"
- "Дивні дива"
- "Yellowjackets"
Найкращий комедійний серіал:
- "Abbott Elementary"
- "Баррі"
- "Зменш свій ентузіазм"
- "Hacks"
- "Дивовижна місіс Мейзел"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Тед Лассо"
- "Чим ми займаємося в тінях"
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
- Лора Лінні, "Озарк"
- Мелані Лінскі, "Yellowjackets"
- Сандра О., "Вбиваючи Єву"
- Різ Візерспун, "Ранкове шоу"
- Зендея, "Ейфорія"
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Джейсон Бейтман, "Озарк"
- Браян Кокс, "Спадщина"
- Лі Чон Че, "Гра в кальмара"
- Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"
- Адам Скотт, "Спадщина"
- Джеремі Стронг, "Спадщина"
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
- Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"
- Квінта Брансон, "Abbott Elementary"
- Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"
- Ель Фаннінг, "Велика"
- Ісса Рей, "Insecure"
- Джин Смарт, "Hacks"
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Дональд Гловер, "Атланта"
- Білл Гайдер, "Баррі"
- Ніколас Голт, "Велика"
- Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"
- Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
- Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі:
- Тоні Коллетт, "Сходи"
- Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"
- Лілі Джеймс, "Пем і Томмі"
- Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"
- Маргарет Квеллі, "Покоївка"
- Аманда Сейфрід, "Вибула"
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі:
- Колін Ферт, "Сходи"
- Ендрю Гарфілд, "Під Небесним прапором"
- Оскар Айзек, "Сцени зі шлюбу"
- Майкл Кітон, "Ломка"
- Хімеш Патель, "Станція одинадцять"
- Себастіан Стен, "Пем і Томмі"
Найкращий мінісеріал або антологія
- "Ломка"
- "Вибула"
- "Вигадана Анна"
- "Пем і Томмі"
- "Білий лотос"
Найкращий телевізійний фільм
- "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"
- "Рей Донован: фільм"
- "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
- "Гаррі Гафт"
- "Надзвичайне Різдво Зої"
Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі:
- Джон Туртурро та Крістофер Уокен, "Розрив";
- Кіран Калкін, Ніколас Браун і Метью Макфедьєн, "Спадкоємці"
- Біллі Крудап, "Ранкове шоу"
- Пак Хе Су та О Ен Су, "Гра в кальмара"
Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі:
- Сара Снук і Джей Сміт-Камерон, "Спадкоємці"
- Крістіна Річчі, "Шершні"
- Патриція Аркетт, "Розрив"
- Джулія Гарнер, "Озарк"
- Сідні Суїні, "Ейфорія"
- Рей Сіхорн, "Краще дзвоніть Солу"
- Чон Хо Ен, "Гра в кальмара"
Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:
- Ентоні Карріган і Генрі Вінклер, "Баррі"
- Бретт Голдстін, Тохіб Жімо і Нік Мохаммед, "Тед Лассо"
- Тайлер Джеймс Вільямс, "Початкова школа "Ебботт"
- Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел"
- Боуен Янг, "Суботнього вечора у прямому ефірі"
Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі:
- Джуно Темпл, Ханна Уеддінгем і Сара Найлз, "Тед Лассо"
- Кейт Маккіннон, "Суботнього вечора у прямому ефірі"
- Шеріл Лі Ральф і Жанель Джеймс, "Початкова школа "Ебботт"
- Ханна Ейнбіндер, "Хитрості"
- Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел"
Найкращий актор другого плану в мінісеріалі чи антології:
- Сет Роген, "Пем і Томмі"
- Вілл Поултер, Майкл Сталберг та Пітер Сарсгаард, "Ломка"
- Джейк Лесі, Стів Зан та Мюррей Бартлетт, "Білий лотос"
Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі чи антології:
- Александра Даддаріо, Сідні Суїні, Дженніфер Кулідж, Конні Бріттон і Наташа Ротуелл, "Білий лотос"
- Кейтлін Дівер та Мер Віннінгем, "Ломка"
З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.
Серед усіх претендентів на нагороду 50 акторів були номіновані на "Еммі" вперше.
Зокрема, телеакадемія посмертно номінувала Чедвіка Боузмана за "Найкращу озвучку персонажа" в анімаційному фільмі "А що як…?".
Також на цьогорічну премію "Еммі" номінували 44-го президента США Барака Обаму за роль у серіалі "Наші великі Національні парки" від Netflix.
Фінальний раунд онлайн-голосування розпочнеться 12 серпня 2022 року.
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