Премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року

Міжнародна премія "Еммі" відмовилась розглядати російські телевізійні програми на цьогорічному конкурсі.

Відповідне рішення ухвалили у Міжнародній академії телевізійних мистецтв і наук, повідомляє Верховна Рада.

"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення вилучити всі програми з Росії із конкурсу International Emmy Awards цього року", – зазначили організатори телепремії.

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У цьогорічному конкурсі не зможуть взяти участь програми, створені російськими компаніями або у ко-продукції з РФ, пише Variety.

Під заборону також підпадають програми, які створювалися для каналів, телевізійних мереж чи стримінгових платформ країни-окупанта.

Крім того, раніше організація припинила співпрацю з російськими діячами кіно та компаніями.

Загалом близько 100 світових організацій відмовилися від співпраці з РФ у сфері культури.

Росію вже виключили з Міжнародного кінофестивалю в Торонто, Каннського кінофестивалю, Європейської кінопремії тощо.

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Нагадаємо, Міжнародна премія "Еммі" – це нагорода для найкращих телепрограм, яку щорічно присуджують з 1949 року.

Минулого року телепремію здобули серіал "Королева" у 7 номінаціях, фільм "Тед Лассо" – у 4 номінаціях, а також міні-серіал "Ферзевий гамбіт".

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