Премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року

Міжнародна премія "Еммі" відмовилась розглядати російські телевізійні програми на цьогорічному конкурсі.
Відповідне рішення ухвалили у Міжнародній академії телевізійних мистецтв і наук, повідомляє Верховна Рада.
"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення вилучити всі програми з Росії із конкурсу International Emmy Awards цього року", – зазначили організатори телепремії.
У цьогорічному конкурсі не зможуть взяти участь програми, створені російськими компаніями або у ко-продукції з РФ, пише Variety.
Під заборону також підпадають програми, які створювалися для каналів, телевізійних мереж чи стримінгових платформ країни-окупанта.
Крім того, раніше організація припинила співпрацю з російськими діячами кіно та компаніями.
Загалом близько 100 світових організацій відмовилися від співпраці з РФ у сфері культури.
Росію вже виключили з Міжнародного кінофестивалю в Торонто, Каннського кінофестивалю, Європейської кінопремії тощо.
Нагадаємо, Міжнародна премія "Еммі" – це нагорода для найкращих телепрограм, яку щорічно присуджують з 1949 року.
Минулого року телепремію здобули серіал "Королева" у 7 номінаціях, фільм "Тед Лассо" – у 4 номінаціях, а також міні-серіал "Ферзевий гамбіт".
Вас також може зацікавити:
Роговцева, Балаян, Іллєнко: українські діячі кіно закликають бойкотувати російське мистецтво
Тріумф "Корони" на Еммі-2021: список переможців телепремії
Понад 70 організацій світу відмовилися від культурної співпраці з РФ – Ткаченко
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.