РФ на окупованих територіях намагається інтегрувати свої стандарти у медицину та освіту – Міноборони

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України намагаються інтегрувати до стандартів РФ медичну та освітню сфери.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу 14 липня.

За її словами, загарбники намагаються встигнути ввести свої "порядки" до початку нового навчального року – 1 вересня.

Водночас Маляр зауважила, що більшість закладів освіти та вчителів, які перебувають в окупації, не погоджуються йти на співпрацю з ворогом.

"Нам відомо, що більшість закладів освіти, які знаходяться сьогодні на тимчасово окупованих територіях, не погоджуються на умови окупантів і відмовляються від співпраці", – резюмувала заступниця міністра оборони.

Одна зі зруйнованих російськими окупантами шкіл. Фото: Fotoreserg/ Depositphotos

Проукраїнська позиція освітян, які не хочуть працювати на окупантів, уже створила серйозний дефіцит кадрів у закладах освіти, каже Маляр.

"Російські окупанти намагаються завозити працівників на ті вакансії, які вони не можуть заповнити у сфері освіти, з Криму, так званої "ДНР" та Російської Федерації", – розповідає вона.

Водночас росіяни, якими окупаційна "влада" планує компенсувати брак вчителів, не поспішають їхати працювати на тимчасово окуповані території України, тому що бояться обстрілів.

Попри те, що багато українських вчителів відмовляються від колабораційної діяльності, на жаль, є й ті, хто йдуть на співпрацю з ворогом.

"Деякі наші громадяни все-таки пішли на співпрацю з окупантом і погодилися обійняти посади у так званих "органах управління". Але окупанти по мірі можливості заповнення цих посад громадянами РФ позбавляються зрадників. І нам відомо, що зараз розпочався процес звільнення таких зрадників. Зокрема, у Херсоні та Мелітополі", – резюмувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, під дію санкцій статті про колабораційну діяльність Кримінального кодексу України підпадатимуть освітяни, які займалися російською пропагандою у закладах освіти, співпрацюючи з окупаційною "владою" захопленої території – ті, хто піддався тиску окупантів та навчав дітей за освітньою програмою держави-агресора.

Такі дії будуть трактуватися Законом як колабораціонізм і передбачають кримінальну відповідальність: