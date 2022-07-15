Міжнародна премія за свободу преси оголосила лауреатів. Серед них – головред "УП"

Комітет захисту журналістів (CPJ) оголосив лауреатів Міжнародної премії за свободу преси 2022 року – ними стали четверо журналістів з Куби, Іракського Курдистану, України та В’єтнаму.

Зокрема, цьогорічну премію отримає головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, повідомляє Комітет захисту журналістів.

Також лауреатами стали: колумніст The Washington Post Абраам Хіменес Еноа, журналістка-фрілансерка Ніяз Абдула і Фам Доан Транг – засновниця видання Luat Khoa.

"Усі четверо витримали величезні випробування, зокрема репресії з боку влади, агресію чи ув’язнення, щоб забезпечити громадськість незалежною журналістикою серед нестримної дезінформації та війни", – кажуть у CPJ.

Ще одну відзнаку CPJ цьогоріч отримає росіянка Галина Тимченко, яка є головною редакторкою російського видання Meduza. Її нагородять Премією імені Гвен Іфіл за свободу преси.

Комітет захисту журналістів (CPJ) оголосив лауреатів Міжнародної премії за свободу преси 2022 року

Хто вони – лауреати Міжнародної премії за свободу преси-2022?

Ніяз Абдула (Іракський Курдистан)

Ніяз Абдула – журналістка-фрілансерка. Вона регулярно співпрацює з Radio Nawa, телекомпанією NRT, новинними сайтами Westga, Zhyan News Network, Hawlati та Skurd.

"Абдула висвітлювала політику, громадянські заворушення, корупцію в уряді, права людини, зокрема етнічних та релігійних меншин в Іракському Курдистані", – кажуть у CPJ.

Журналістка зазнала переслідувань з боку влади, її затримували.

Через погрози Ніяз Абдула виїхала до Франції у 2021 році.

Абраам Хіменес Еноа (Куба)

Абраам Хіменес Еноа – журналіст-фрілансер і співзасновник журналу El Estornudo, створеного у 2016 році.

Також він працює колумністом для The Washington Post і Gatopardo.

"Хіменес є відвертим голосом медіа-спільноти Куби, що відкриває нові погляди на виклики для незалежних журналістів і повідомляє про проблеми, які рідко висвітлюються державними ЗМІ, зокрема расизм", – йдеться у повідомленні CPJ.

У 2020 році спецслужби обшукали Хіменеса, одягли наручники, допитували протягом 5 годин і погрожували йому через статті у колонці Washington Post.

Незважаючи на загрозу ув’язнення, Хіменес невдовзі опублікував ще одну колонку.

Зрештою, постійні переслідування та цензура змусили Хіменеса втекти до Іспанії у 2021 році.

Севгіль Мусаєва (Україна)

Севгіль Мусаєва є головною редакторкою незалежного онлайн-видання "Українська правда", що висвітлює політику, економіку, культуру та війну РФ проти України.

"З моменту повномасштабного вторгнення Севгіль Мусаєва невпинно працювала, щоб подбати про безпеку працівників та інформувати громадськість", – кажуть у Комітеті захисту журналістів.

Під керівництвом Севгіль Мусаєвої журналісти "УП" забезпечують критичне та надійне висвітлення подій, незважаючи на небезпеки війни, додають у CPJ.

Фам Доан Транг (В'єтнам)

Фам Доан Транг – ув’язнена репортерка, яка спеціалізується на правах людини, і засновниця незалежного юридичного журналу Luat Khoa.

Транг писала і редагувала матеріали для незалежного англомовного видання The Vietnamese, а також для блогу Danlambao.

У 2020 році її заарештували за статтею 117 Кримінального кодексу, яка забороняє створення або поширення новин "проти держави". Після року ізоляції журналістку засудили.

Наразі журналістка відбуває дев’ятирічний термін ув’язнення. Крім Транг у в’єтнамських в’язницях утримують щонайменше 23 журналістів за їхню професійну діяльність.

Також Комітет захисту журналістів відзначив Премією імені Гвен Іфіл (Gwen Ifill Press Freedom Award) росіянку Галину Тимченко.

З 2014 року й дотепер Тимченко є головною редакторкою незалежного росЗМІ Meduza. Журналістка емігрувала з РФ до Литви "через тиск з боку влади" з початком російсько-української війни у 2014 році.

"Наші лауреати є взірцем найкращої журналістики: роботи, яка проливає світло на вплив війни, корупції та зловживання владою на повсякденне життя.

Ми з нетерпінням чекаємо на нагородження цих журналістів, які надихають і демонструють центральну роль журналістики у служінні суспільному благу", – сказала президентка CPJ Джоді Гінзберг.

Церемонія вручення Міжнародної нагороди за свободу преси відбудеться 17 листопада 2022 року у Нью-Йорку.