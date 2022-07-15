Українські радіологи закликають не допускати росіян до світових наукових заходів

Українські радіологи закликають колег у всьому світі бойкотувати участь російських спікерів в наукових заходах будь-якого рівня.

Про це повідомили у Національному інституті раку.

За словами завідувачки відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами Національного інституту раку Оксани Гаврилюк, росіян треба позбавити права голосу на всіх рівнях: і на політичному, і на науковому.

"Ми закликаємо всю світову спільноту. Не мовчіть. Кожного дня Росія робить все для того, щоб знищити Україну.

Ми – лікарі, які давали клятву Гіппократа і клялися рятувати людей. А вони вбивають українців щодня. Так давайте ж зробимо все від нас залежне, щоб зупинити їх", – каже вона.

Науковці підняли український прапор і плакати з написом: "Росія вбиває наших дітей прямо зараз"

Саме з такими гаслами українські науковці бойкотували Європейський радіологічний конгрес (ECR), який відбувся 14 липня у Відні.

Представники української делегації радіологів, до складу якої входили науковці з НІР, висловили обурення щодо участі у заході представників країни-агресора.

"Новина про це неабияк здивувала і розлютила українців ще до початку конгресу. Коли ж в день проходження заходу сталася російська атака на Вінницю, наші науковці відкрито вийшли на бойкот", – розповідають у інституті.

Під час виступу спікера з РФ науковці підняли український прапор і плакати з написом: "Росія вбиває наших дітей прямо зараз".

Нагадємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко неодноразово закликав російських медиків виходити на протести проти війни.