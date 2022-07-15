Укрпошта оголосила конкурс на найкращий ескіз марки про мир

Яна Осадча журналіст
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15 липня 2022

Укрпошта оголосила старт голосування за ескіз поштової марки, яка представлятиме Україну на конкурсі PostEurop з темою "Мир – найвища цінність людства".

Про це повідомили на підприємстві.

"Ми отримали сотні листів з роботами та вибрали 6 найкращих. Переможець змагатиметься на міжнародному конкурсі з іншими учасниками й матиме шанс побачити свою ілюстрацію у випусках усіх країн-членів Всесвітнього поштового союзу", – кажуть в Укрпошті.

Зі всіх ескізів треба обрати одну ілюстрацію, переможе та, яка набере найбільше лайків. Проголосувати можна на Facebook, Instagram та Telegram-сторінках відомства.

 Укрпошта оголосила старт голосування за ескіз поштової марки "Мир – найвища цінність людства"
 На конкурс отримали сотні листів з роботами та вибрали 6 найкращих
Переможець змагатиметься на міжнародному конкурсі з іншими учасниками
 Зі всіх ескізів треба обрати одну ілюстрацію
 Результати голосування оголосять 22 липня 2022 року
 Українці як ніхто знають цінність миру

Результати голосування оголосять 22 липня 2022 року.

"Нехай переможе та робота, що гідно представить Україну на світовій арені. Адже українці як ніхто знають цінність миру", – говорять в Укрпошті.

Нагадаємо, раніше Укрпошта почала продажі марки "Українська мрія", яка присвячена українському літаку, зруйнованому під час обстірлів Гостомеля.

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