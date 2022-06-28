Укрпошта відкрила продажі марки "Українська мрія"

Укрпошта розпочала продаж нової марки "Українська мрія".

Придбати її можна у відділеннях та онлайн, повідомили на підприємстві.

Марки "Українська мрія" вийшли накладом у 3 млн примірників. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів і 5 листівок.

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Офіційний мерч з ілюстрацією літака можна купувати в необмеженій кількості.

Укрпошта розпочала продаж нової марки "Українська мрія". Фото: Ігор Смілянський

"Сьогодні особливий день. Адже разом з Днем Конституції ми святкуємо вихід "Української мрії" – поштової марки, яка символізує нашу незламність", – кажуть в Укрпошті.

Черги за марками. Фото: Ігор Смілянський

Окрім відділень Укрпошти, купити "Українську мрію" та мерч можна:

Нагадаємо, на новій марці від Укрпошти зображений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", який знищили російські окупантинаприкінці лютого.

Раніше компанія випустила відому марку "Русскій воєнний корабль, іді нах*й", яку миттєво розкупили. Пізніше, коли крейсер "Москва" потопили, вийшла марка "Русскій воєнний корабль...ВСЬО!"